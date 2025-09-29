Punta Arenas,
29 de septiembre de 2025

CON ÉXITO Y CRECIENTE CONVOCATORIA, SE DESARROLLÓ LA QUINTA FECHA DEL RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA

​Con más de 100 deportistas inscritos en la presente edición, que corresponde a la tercera en su versión convencional y la segunda en su versión paralímpica, la liga ha superado las cifras históricas de participación.

tenisdemesa

​El pasado domingo 28 de septiembre se llevó a cabo, en el Gimnasio Vanessa Mihovilovic, la quinta fecha del Ranking Municipal de Tenis de Mesa, competencia organizada por la Fundación Municipal de Deportes que cuenta con categorías convencionales y paralímpicas. La jornada reunió nuevamente a un número creciente de participantes, demostrando el amplio interés que genera la práctica del tenis de mesa en nuestra comuna.

 
Con más de 100 deportistas inscritos en la presente edición, que corresponde a la tercera en su versión convencional y la segunda en su versión paralímpica, la liga ha superado las cifras históricas de participación, sumando cada vez más jugadores en las distintas categorías, en ambas modalidades. Este crecimiento refleja el interés por recuperar un deporte que en décadas pasadas contaba con gran presencia en clubes y que hoy busca revitalizarse a través de un trabajo constante de la Fundación Municipal de Deportes, que propicia instancias deportivas abiertas y gratuitas para toda la comunidad, por medio del financiamiento y la organización de la liga.

 
La jornada de competencias, que se extendió de 11:00 a 21:00 horas como consecuencia del creciente interés por parte de los tenimesistas locales y la adición de nuevas categorías de competencia, tuvo lugar nuevamente en el gimnasio Vanessa Mihovilovic, gracias a la colaboración de AGIPA, quienes facilitaron el recinto de competencia.

 
Durante esta quinta fecha, se disputaron encuentros en categorías que van desde Sub 9 hasta Todo Competidor, en damas y varones, además de los niveles Iniciante e Intermedio en la modalidad paralímpica. El certamen contó con la dirección técnica del profesor José Luis Maldonado, asegurando un desarrollo competitivo y ordenado de la jornada.

Resultados de la segunda fecha por categoría:

 
En esta quinta y penúltima jornada anual de competencia, destacaron los primeros lugares de la fecha, con los siguientes resultados por categoría:

Modalidad Convencional:

Sub 9

 
1.Francisca Maldonado
2.Ignacio Ovando

 
Sub 11

 
1.Diego Montecinos
2.Agustín Mascareño
3.Leonor Barraza y Pía Huanchur

 
Sub 14 Damas

 
1.Paula Montecinos
2.Pía Ortiz
3.María Ignacia Bugueño
4.Araceli Quercha

 
Sub 14 Varones

 
1.Simón Umaña
2.Martín Sepúlveda
3.Alanzo Lama
4.Juliam Muñoz

 
Sub 17 Mixta

 
1.Matías Tabilo
2.Nicolás Carreño
3.Salvador Valle
4.Joaquín Vera

Modalidad Paralímpica:

PTT Iniciante

 
1.Camila Oñate
2.Nicol Muñoz
3.Antonio Villegas
4.Camila Lara y Mauricio Vera

 
PTT Intermedio

 
1.Javiera Córdova
2.Camila Becerra
3.Jorge Cárcamo
4.Diego Aguero

Todo Competidor:

 
1.Camilo Albornoz
2.Joaquín Soto
3.Ronald Villegas
4.Maikol Scheffert


Con un ambiente de celebración, la quinta fecha finalizó con la entrega de premios a los primeros lugares de cada categoría, instancia en la que se valoró la disciplina y el compromiso de los deportistas a lo largo de la competencia.
El Director Ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, subrayó el crecimiento sostenido de la convocatoria y el valor de integrar el deporte paralímpico en el calendario anual de actividades, afirmando:

 
“Como Fundación Municipal de Deportes estamos muy contentos con el desarrollo que ha tenido esta liga a lo largo del tiempo. Hoy vemos un ranking con más de 100 inscritos, que ha seguido creciendo de manera sostenida en cada fecha y que nos llena de orgullo, porque es una instancia de participación, inclusión y que es muy valorada por los deportistas y sus familias”.

 
“Aún nos queda una última fecha este año, que se celebrará en el mes de octubre, en la que también se hará la premiación del Ranking anual a quienes hayan obtenido los mayores puntajes durante las seis fechas.” Cerró Mansilla, extendiendo una invitación a participar a nuevos competidores que quieran incorporarse.

Invitación a sumarse a las próximas fechas de la liga.

 
El Ranking, que este año vive su tercera edición en modalidad convencional y segunda en modalidad paralímpica, se encamina ahora a su cierre anual con la sexta fecha programada para el domingo 26 de octubre. En esa ocasión, además de los encuentros competitivos, se llevará a cabo la ceremonia de premiación anual, donde se reconocerá a los mejores puntajes del ranking anual de 2025, en cada categoría y modalidad.

 
Las inscripciones continúan abiertas para deportistas desde los 7 años en modalidad convencional y sin restricción de edad en modalidad paralímpica, invitando a toda la comunidad a sumarse a la última fecha de este campeonato que busca democratizar el acceso al deporte y promover la inclusión.

 
Cabe recordar que las categorías que se disputan en la liga, en modalidad convencional, contemplan Sub 9 damas y varones, Sub 11 damas y varones, Sub 14 damas y varones, Sub 17 damas y varones y Todo Competidor, mientras que en modalidad paralímpica se contempla los niveles Iniciación e Intermedio.

 
Las inscripciones se pueden realizar directamente a través de la casilla de correo electrónico [email protected].
La inscripción para los competidores a la última fecha de este año, será nuevamente gratuita para todos los participantes.
Para más información y actualizaciones sobre nuestras actividades, pueden seguirnos en nuestras redes sociales

 @Fundepuq o visitar nuestra página web oficial www.fundepuq.cl.

PUNTA ARENAS: VIENTO PROVOCA DAÑOS ESTRUCTURALES Y DEJA SECTORES SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO

