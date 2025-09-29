CON ÉXITO Y TRAS DOS JORNADAS DE COMPETENCIA, CULMINA LA CUARTA FECHA DE LA LIGA ESCOLAR DE ATLETISMO “FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES”

​La Liga Escolar de Atletismo continúa avanzando en su calendario anual, tras dos jornadas de competencia realizadas este viernes 26 y sábado 27, de la mano de su cuarta fecha anual. La pista atlética y la zona de lanzamientos del Estadio Fiscal de la ciudad, se convirtieron nuevamente en el punto de encuentro para decenas de niños y jóvenes pertenecientes a distintos establecimientos educacionales de la comuna, que se midieron en diversas pruebas de pista y campo, en un ambiente marcado por la energía, la sana competencia y la participación.



La iniciativa es organizada por la Asociación Deportiva Local de Atletismo de Magallanes y cuenta con el patrocinio de la Fundación Municipal de Deportes. Asimismo, el Instituto Nacional de Deportes colabora facilitando el recinto de competencias, lo que permite disponer de un espacio adecuado para el desarrollo de la liga. La mantención de esta actividad por segundo año consecutivo, ha sido clave para garantizar que la liga sea una instancia que proyecta el atletismo escolar hacia lo federativo, buscando sumar deportistas que se unan a los clubes locales.



Esta liga busca impulsar el interés por el atletismo en edades tempranas, incentivando que los establecimientos educacionales promuevan esta disciplina y entregando a los clubes locales la posibilidad de captar nuevos talentos. La propuesta ha tenido una positiva acogida, reflejada en la convocatoria que este año alcanzó a más de 200 atletas inscritos, cifra que supera lo conseguido en la versión anterior de 2024. La respuesta de los colegios y familias confirma que el atletismo se está consolidando como una alternativa atractiva y accesible dentro de la oferta deportiva comunal.



La segunda edición de la liga comenzó en abril, con dos primeras fechas que ya mostraban un importante aumento en la participación. Además, en junio se llevó a cabo una capacitación para entrenadores dirigida por el profesor Víctor Hugo Trujillo Echeverría y certificada por la Federación Atlética de Chile, con gran interés de parte de los asistentes. Esta actividad se sumó a la experiencia de 2024, cuando la liga incluyó una capacitación para oficiales técnicos, entregando importantes herramientas a quienes guían a los atletas locales en su proceso de formación y participación deportiva.



La jornada de este fin de semana volvió a ratificar el interés por esta competencia, con gran asistencia de público y con el acompañamiento de las familias que alentaron a los atletas durante ambas jornadas. En la pista, se pudieron ver distintas pruebas de velocidad, salto y lanzamientos, donde los escolares demostraron entusiasmo y disciplina. El ambiente general fue de compañerismo, destacando la importancia del deporte como herramienta de desarrollo integral para los deportistas, lo que queda reforzado con la incorporación de las pruebas combinadas en esta edición.



Las jornadas de competencia culminaron el día sábado 27 de septiembre en una instancia de premiación que destacó a los deportistas que obtuvieron las mejores marcas.



Jonathan Mansilla, director Ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes, se mostró satisfecho con la convocatoria que ha alcanzado esta liga, señalando:



“Estamos ya en la cuarta fecha de la Liga Escolar Municipal de atletismo, una actividad que trabajamos en conjunto con la Asociación regional de atletismo en la pista del estadio fiscal, gracias a la colaboración del Instituto Nacional de Deportes. Hemos tenido aproximadamente 200 inscritos, los cuales nos tiene sumamente conformes porque cumple con el objetivo de promover este deporte.”



“Queda aún la quinta y sexta fecha de esta Liga, que termina en noviembre, y esperamos volver en 2026.” Agregó Mansilla, invitando a participar.



Por su parte, Eduardo Manzo, coordinador técnico de la Liga, destacó la importancia de la incorporación de las pruebas combinadas en esta segunda edición:



“Las pruebas combinadas tratan que el niño no se especialice a temprana edad, que no solamente haga velocidad o que no solamente haga resistencia, sino que pase por un salto, pase por un lanzamiento, pase por carreras de valla, por salto alto, por una prueba de resistencia, que sea un atleta polivalente, esa es la idea. Estas, pruebas, se comenzaron a desarrollar en la primera fecha de esta segunda edición y yo creo que ha tenido un impacto importante porque los niños y niñas ya saben que ellos van a participar en más de una prueba y han ido mejorando también sus registros personales en cada una de ellas. Eso significa que se están superando y que bueno, posteriormente ellos junto con sus profesores y entrenadores podrán sacar como conclusión qué prueba le acomoda más, cuál le gusta más.”



“Hemos visto muchos niños, mucho entusiasmo, como siempre acompañado de una linda tarde, así es que estamos muy muy contentos.” Cerró Manzo respecto a la convocatoria.



Los grandes protagonistas de ambas jornadas fueros los jóvenes atletas, quienes dieron lo mejor de sí en cada prueba, buscando alcanzar un lugar en el podio. La instancia de competencia ha sido ampliamente valorada por los deportistas locales, destacándola como una oportunidad de practicar su deporte y mejorar sus marcas.



Sofía Kusch, joven atleta de 14 años que este fin de semana participó de la categoría menores de la liga, señaló:

“Practico atletismo hace tres años aproximadamente. Hoy día participé en la cuarta fecha de la liga escolar, en los 100 y 200 metros e hice en los 100, 14 con 12 segundos.”



“Ha sido una buena experiencia, un poco de nervio antes de participar, pero el resultado lo vale.” concluyó.



Con la fecha de septiembre ya realizada, la liga espera las próximas instancias competitivas que se desarrollarán durante lo que resta del año. Quedan aún dos emocionantes jornadas que completarán el calendario 2025, celebrándose en octubre y noviembre, respectivamente.



Las inscripciones permanecen abiertas para niños y jóvenes que deseen participar, quienes podrán sumarse a las siguientes fechas. Estas pueden realizarse a través de los colegios quienes deben enviar los datos requeridos al correo electrónico de la Asociación de Atletismo [email protected]. Los deportistas también pueden inscribirse presentándose el mismo día de las competencias.



La participación en la liga es gratuita, al igual que la asistencia del público, con lo cual la invitación es a que más colegios se sumen y a que la comunidad acompañe a los deportistas en este proceso. Los atletas que participen de las restantes fechas, al igual que en las ya disputadas este año, deberán participar de pruebas combinadas en busca de lograr un lugar en el podio.



La Liga Escolar de Atletismo de Magallanes se ha consolidado, a través de sus dos versiones, como un espacio clave para la promoción del deporte en la comuna, posicionándose como una plataforma sólida para el crecimiento del atletismo en Punta Arenas.



