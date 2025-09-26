BLUMAR REFUERZA SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN Y ACERCA EL SALMÓN AL LICEO MARÍA BEHETY EN MAGALLANES

​Blumar dio un nuevo paso en su compromiso con la comunidad educativa de Magallanes al acercar el salmón a los estudiantes del Liceo María Behety, que se convierte en el tercer establecimiento de la región en recibir este aporte, tras la Escuela Bernardo de Bruyne y la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar.



Gracias a la alianza con la empresa Merkén, encargada de entregar la alimentación en los colegios del país, 580 porciones mensuales llegarán al liceo, la mayor cantidad distribuida hasta ahora en un establecimiento de la región. Con ello, cientos de jóvenes tendrán por primera vez acceso directo a esta proteína de alta calidad y con importantes beneficios nutricionales.



“Es un logro para nosotros poder tener esta alianza con Blumar. Entregar un producto tan valioso a los alumnos y beneficiarios es muy importante, y queremos mantener esta colaboración el mayor tiempo posible”, destacó Margaret Ayala, jefa zonal de Merkén.



Durante la actividad también se realizó una feria gastronómica del Programa de Alimentación Escolar, PAE. En ella, los alumnos degustaron no solo el salmón, sino también los distintos alimentos que forman parte de la minuta diaria que entrega Junaeb a los establecimientos. Su directora regional, Natacha Carrasco, subrayó que “como región hemos hecho esfuerzos importantes por diversificar la oferta alimentaria e incorporar el salmón en las minutas. Sabemos que es un alimento altamente codiciado, con beneficios para el desarrollo de las nuevas generaciones y con muy buena aceptación por parte de los estudiantes. Estas alianzas van en beneficio directo del proceso educativo”.



El vínculo con el Liceo María Behety no es nuevo. Desde la llegada de Blumar a Magallanes hace más de seis años, la compañía ha impulsado diversas iniciativas junto a la comunidad educativa. Para Trinidad Amezaga, jefa de tienda Mercado Blumar, este hito tiene un profundo sentido: “Es muy significativo compartir con los estudiantes del liceo un producto que normalmente llega a los principales mercados internacionales. Queremos que los jóvenes de Magallanes también lo disfruten y reconozcan el valor de lo que se produce en su propia región. Esta entrega no solo aporta a su alimentación, sino también a su desarrollo integral”.



La comunidad escolar recibió la iniciativa con entusiasmo. La directora del liceo, Marcela Andrade, resaltó: “Es un plus al proceso de alimentación de nuestros estudiantes. Tener al menos dos veces al mes este alimento es realmente maravilloso, porque es muy apetecido por ellos. Una vez más, de la mano de Blumar, recibimos con mucha alegría este aporte”.





El entusiasmo también se reflejó en los propios alumnos. Brixdeily Prieto, estudiante de segundo medio, compartió su experiencia: “Me parece una muy buena oportunidad. Algunos no venían a comer por la comida, pero ahora que hay algo que les gusta y que llama su atención, pueden venir y aprovecharlo. A mí me alegra demasiado, porque soy un poco mañosa y me encantó: buen sazón, buena comida”.



Con este aporte, Blumar reafirma su compromiso de generar lazos sólidos y de largo plazo en Magallanes, ampliando el acceso a una alimentación saludable y fortaleciendo el vínculo con las comunidades educativas de la región.



