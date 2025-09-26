Punta Arenas,
26 de septiembre de 2025

BLUMAR REFUERZA SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN Y ACERCA EL SALMÓN AL LICEO MARÍA BEHETY EN MAGALLANES

​La comunidad escolar recibió la iniciativa con entusiasmo.

Feria Salmón 1

​Blumar dio un nuevo paso en su compromiso con la comunidad educativa de Magallanes al acercar el salmón a los estudiantes del Liceo María Behety, que se convierte en el tercer establecimiento de la región en recibir este aporte, tras la Escuela Bernardo de Bruyne y la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar.

 
Gracias a la alianza con la empresa Merkén, encargada de entregar la alimentación en los colegios del país, 580 porciones mensuales llegarán al liceo, la mayor cantidad distribuida hasta ahora en un establecimiento de la región. Con ello, cientos de jóvenes tendrán por primera vez acceso directo a esta proteína de alta calidad y con importantes beneficios nutricionales.

 
“Es un logro para nosotros poder tener esta alianza con Blumar. Entregar un producto tan valioso a los alumnos y beneficiarios es muy importante, y queremos mantener esta colaboración el mayor tiempo posible”, destacó Margaret Ayala, jefa zonal de Merkén.

 
Durante la actividad también se realizó una feria gastronómica del Programa de Alimentación Escolar, PAE. En ella, los alumnos degustaron no solo el salmón, sino también los distintos alimentos que forman parte de la minuta diaria que entrega Junaeb a los establecimientos. Su directora regional, Natacha Carrasco, subrayó que “como región hemos hecho esfuerzos importantes por diversificar la oferta alimentaria e incorporar el salmón en las minutas. Sabemos que es un alimento altamente codiciado, con beneficios para el desarrollo de las nuevas generaciones y con muy buena aceptación por parte de los estudiantes. Estas alianzas van en beneficio directo del proceso educativo”.

 
El vínculo con el Liceo María Behety no es nuevo. Desde la llegada de Blumar a Magallanes hace más de seis años, la compañía ha impulsado diversas iniciativas junto a la comunidad educativa. Para Trinidad Amezaga, jefa de tienda Mercado Blumar, este hito tiene un profundo sentido: “Es muy significativo compartir con los estudiantes del liceo un producto que normalmente llega a los principales mercados internacionales. Queremos que los jóvenes de Magallanes también lo disfruten y reconozcan el valor de lo que se produce en su propia región. Esta entrega no solo aporta a su alimentación, sino también a su desarrollo integral”.

 
La comunidad escolar recibió la iniciativa con entusiasmo. La directora del liceo, Marcela Andrade, resaltó: “Es un plus al proceso de alimentación de nuestros estudiantes. Tener al menos dos veces al mes este alimento es realmente maravilloso, porque es muy apetecido por ellos. Una vez más, de la mano de Blumar, recibimos con mucha alegría este aporte”.

 

El entusiasmo también se reflejó en los propios alumnos. Brixdeily Prieto, estudiante de segundo medio, compartió su experiencia: “Me parece una muy buena oportunidad. Algunos no venían a comer por la comida, pero ahora que hay algo que les gusta y que llama su atención, pueden venir y aprovecharlo. A mí me alegra demasiado, porque soy un poco mañosa y me encantó: buen sazón, buena comida”.

 
Con este aporte, Blumar reafirma su compromiso de generar lazos sólidos y de largo plazo en Magallanes, ampliando el acceso a una alimentación saludable y fortaleciendo el vínculo con las comunidades educativas de la región.

NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS DE PORVENIR APRENDIERON SOBRE "TIPOS DE ENERGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA" A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO "EXPLORA TU CIENCIA" DEL PAR EXPLORA MAGALLANES

PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL

Leer Más

​El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que "se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos".

WhatsApp Image 2025-09-26 at 3

CELEBRACIÓN DEL JUBILEO DE LA FAMILIA SE ABORDÓ EN EL PROGRAMA, Y TÚ ¿QUÉ OPINAS?

JÓVENES EN REINSERCIÓN ACTIVARON "PASE CULTURAL"

