EL REGGEATON SERÁ EL PLATO PRINCIPAL ESTE VIERNES CON “FRANCO EL GORILA” EN DREAMS PUNTA ARENAS

​En casi dos décadas de carrera, Luis Francisco Cortés Torres ha tenido nombres artísticos y apodos como “Tony Toca” o “Tony Touch”. Sin embargo, el de Franco “El Gorila”, es el más reconocido internacionalmente y lo lleva por identificarse con este animal por considerarlo fuerte y agresivo, como es su personalidad en escena.



En su prolífica trayectoria, Franco exhibe colaboraciones con grandes del regaetton como Wisin y Yandel, Tony Dize y Tico “El Inmigrante”, siendo "Welcome To The Jungle”, su primer álbum lanzado al mercado. Credenciales suficientes para garantizar que el show que presentará en el escenario del Restobar Lucky 7 de la sala de juegos del Casino Dreams de Punta Arenas, será sencillamente inolvidable.



Chile



Nacido y criado en Puerto Rico, “Franco” ha recorrido decenas de países con su música y sus discos suenan fuerte en gran parte de América Latina. Fue precisamente en uno de esos viajes que conoció Chile y se enamoró de nuestro país, tanto así que actualmente sus días transcurren entre Santiago y Orlando (Estados Unidos) donde tiene oficinas para el manejo internacional de su carrera. “Chile es un país que Franco encuentra muy hermoso. Puerto Rico, si bien lo es, acá encontró contrastes que valora mucho”, acotó a este medio su manager Carlos Díaz.



Canciones



Temas de su autoría y muchos otros cantados con destacadas cultores de la cumbia y el reggaeton internacional, como “Sexo Seguro” (con Wisin y&Yandel) y “La Viuda Negra (con Eloy), por nombrar algunos, serán parte de esta sugerente propuesta de viernes en el escenario de la sala de juegos de Dreams.



También incluirá el éxito “De Vez En Cuando”, grabado con Ozuna y “La Besé”, tema interpretado junto al grupo nacional Noche de Brujas.“La presencia de Franco El Gorila en Dreams será la antesala del lanzamiento de su nueva producción discográfica titulada “Back to the Jungle” , que trae mucha colaboraciones importantes”, agregó su representante.



Gratis



El acceso al espectáculo, que arrancará no antes de las 23:00 horas, es gratis con la entrada al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.





