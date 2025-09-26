CELEBRACIÓN DEL JUBILEO DE LA FAMILIA SE ABORDÓ EN EL PROGRAMA, Y TÚ ¿QUÉ OPINAS?

En una nueva edición del programa “Y tú ¿qué opinas?”, se contó con la participación del Padre Bernardo Astudillo, quien además coordina la Pastoral Familiar Vocacional. Durante la entrevista, el sacerdote explicó en detalle qué es el jubileo, su significado y el porqué de su nombre, acercando a la audiencia a esta tradición de la Iglesia.

El Padre Astudillo destacó que en Punta Arenas el Jubileo de la Familia se vivirá de una manera muy especial el próximo domingo 5 de octubre, en una jornada dividida en dos momentos principales:

Primera parte: Celebración de la Eucaristía.

Segunda parte: Encuentro comunitario con alianzas y actividades, orientado a reunir a las familias eclesiásticas de la región.

La celebración se desarrollará entre las 16:00 y las 19:00 horas, y busca ser un espacio de fe, unidad y fraternidad, donde las familias podrán compartir y fortalecer sus lazos en comunidad. Con esta conversación, “Y tú ¿qué opinas?” abrió un espacio de reflexión y difusión sobre la importancia del Jubileo, invitando a los magallánicos a ser parte de esta significativa celebración.







​

