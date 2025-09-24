Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

24 de septiembre de 2025

ARMADA DE CHILE REALIZÓ CONFERENCIA EN TORNO A LA FIGURA DE PILOTO PARDO EN ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS

​La actividad fue dirigida a estudiantes de séptimo básico, en donde pudieron interactuar con el historiador Francisco Sánchez, encargado de Relaciones Públicas de la Gobernación Marítima de Punta Arenas.

Asistentes al finalizar la charla junto al pabellon del programa Embajadores Antárticos

Este 23 de septiembre, en el marco de las tareas enmarcadas en el programa Armada y Sociedad, la Guarnición IM de Orden y Seguridad de Magallanes desarrolló una conferencia en la Escuela "18 de septiembre" de Punta Arenas, ocasión en donde se desarrolló una conferencia en torno a la figura del Piloto Luis Pardo.

 

La actividad fue dirigida a estudiantes de séptimo básico, en donde pudieron interactuar con el historiador Francisco Sánchez, encargado de Relaciones Públicas de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, conociendo imágenes de la época y los hitos en el proceso de rescate realizado en 1916, en donde el Piloto Luis Pardo capitaneando la Escampavía "Yelcho" rescato a los náufragos en el Territorio Chileno Antártico.

 

Para la directora del establecimiento, Patricia Barrios, "fue muy importante esta instancia en donde los estudiantes pudieron conocer antecedentes y también preguntar en torno a este importante rescate, especialmente conocer la figura del Piloto Pardo, el cual está presente en diferentes museos de la Región de Magallanes y Antártica Chilena".

 

Por su parte el Teniente Segundo IM Alejandro Gutiérrez, jefe de la Guarnición IM Orden y Seguridad de Magallanes, manifestó que "esta actividad está enmarcada en el plan Armada y Sociedad, lo cual para nosotros es muy importante pues nos acerca y muestra el compromiso constante con la comunidad magallánica". 

 

En la oportunidad el establecimiento recibió el pabellón del programa educativo "Embajadores Antárticos", esto tras haber realizado una videoconferencia con la Base Naval Antártica "Capitán Arturo Prat" y haber desarrollado una actividad de conocimiento de la historia antártica nacional.

 

La conferencia reafirma la difusión de la historia naval y marítima nacional con la comunidad, además de dar a conocer el quehacer de la Armada de Chile en el Territorio Chileno Antártico, en donde desde 1947 mantiene operaciones ininterrumpidas colaborando al desarrollo de la ciencia, salvaguarda de la vida humana en el mar, protección del medio ambiente y la soberania.


imagen concurso estudiantes migrantes

HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE LAS Y LOS ESTUDIANTES MIGRANTES PUEDEN PRESENTAR SUS TRABAJOS AL CONCURSO “CRUZANDO FRONTERAS, ESCRIBIENDO MI HISTORIA”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRAS AVALANCHA DE OBSERVACIONES, TOTALENERGIES PIDE SUSPENDER TRÁMITE AMBIENTAL DE MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE HASTA 2027

Leer Más

​La firma optó por no entregar la adenda y trabajar más en la obra, que está en Magallanes. Esgrimió una revisión técnica del diseño de la iniciativa de US$ 16 mil millones.

​La firma optó por no entregar la adenda y trabajar más en la obra, que está en Magallanes. Esgrimió una revisión técnica del diseño de la iniciativa de US$ 16 mil millones.

totalenergiesmagallanes
nuestrospodcast
top

TOP DE PUNTA ARENAS DICTA VEREDICTO CONDENATORIO CONTRA IMPUTADO POR VIOLACIÓN EN TERRITORIO ANTÁRTICO CHILENO

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
seremihhaciendamagallanes

MAGALLANES LIDERA DINAMISMO ECONÓMICO CON CRECIMIENTO DE 7,5% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-09-23 at 5

"Operación Fortaleza" y controles vehículares marcan agenda de seguridad en la región de Magallanes

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
PAX
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Alzheimer - MEDS

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER: COMO RECONOCER ESTA ENFERMEDAD QUE AFECTARÁ A MÁS DE MEDIO MILLÓN DE CHILENOS EN EL 2050

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250