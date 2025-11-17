PROYECTO FEP “HABLEMOS DE PENSIONES” 2025 CULMINA CON MÁS DE 70 MIL PERSONAS BENEFICIADAS EN LAS REGIONES DE AYSEN Y MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la experta previsional Claudia Sepúlveda participó en el cierre del proyecto educativo “Hablemos de Pensiones”, iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional (FEP) de la Subsecretaría de Previsión Social y ejecutada por Comercial Esperanza SpA, con un presupuesto de $89.000.000 para su implementación en las regiones de Aysén y Magallanes.

El proyecto se desarrolló entre agosto y noviembre de 2025 y tuvo como objetivo acercar el sistema de pensiones a la comunidad mediante contenidos claros, inclusivos y adaptados a las realidades territoriales del extremo sur del país. Su ejecución contempló una amplia oferta de productos audiovisuales y radiales: 6 programas de televisión, 12 cápsulas televisivas de un minuto, 12 programas radiales y 12 cápsulas de radio, difundidos a través de medios regionales como Polar TV, ITV Patagonia, El Pingüino y Canal Santa María, junto a radios Polar, Presidente Ibáñez, Magallanes, Eva, Navarino, y emisoras de la región de Aysén como Revelación, Ventisqueros y Santa María.

Todo el contenido televisivo contó con subtítulos y traducción en lengua de señas para garantizar accesibilidad a personas con discapacidad auditiva. Además de la transmisión en radio y televisión, los programas fueron emitidos por streaming y quedaron disponibles en plataformas digitales como el diario electrónico de Polar, YouTube, Facebook y Spotify, donde permanecen accesibles para la comunidad.

Según las estimaciones del proyecto y los reportes de los medios asociados, más de 70.000 personas fueron beneficiadas con esta iniciativa, incluyendo habitantes de zonas urbanas y rurales. El público objetivo estuvo enfocado principalmente en mujeres, trabajadores independientes, personas con discapacidad y adultos mayores, con el propósito de fortalecer su conocimiento del sistema previsional y de la Reforma de Pensiones 2025, cuyos principales aspectos—como el Seguro Social, la cotización adicional, los mecanismos para enfrentar lagunas previsionales y los beneficios para distintos grupos—fueron explicados de forma pedagógica.

El cierre del programa destacó el trabajo de un equipo de 15 profesionales que participaron en la producción, difusión y desarrollo de los contenidos durante los cuatro meses de ejecución



