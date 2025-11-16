Punta Arenas,
16 de noviembre de 2025

JOSÉ ANTONIO KAST AGRADECIÓ LA VISITA DE EVELYN MATTHEI

Elecciones 2025. ​

kast

Una vez que Matthei reconoció su derrota fue a felicitar a Kast, quien pasa la segunda vuelta presidencial.


kast

Noticias
Relacionadas
HABRÁ SEGUNDA VUELTA EN CHILE: JARA GANA POR POCO Y LA DERECHA SE ALINEA DETRÁS DE KAST

Leer Más

​Con el 77,79 % de las mesas escrutadas, Jara obtenía este domingo el 26,69 % mientras que Kast lograba el 24,15 %, de acuerdo con Servel. En tercer lugar sorprendió el candidato Franco Parisi, del Partido de la Gente, con el 19,32 %.

aducci

“VOY A EMPEZAR DESDE MAÑANA”: ALEJANDRO RIQUELME DUCCI PROYECTA SU LABOR PARLAMENTARIA TRAS RESULTADOS PRELIMINARES EN MAGALLANES

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

parisielecciones2025

PARISI: KAST Y JARA TIENEN QUE HACER GESTOS PORQUE EL PDG NO NECESITA NINGÚN FAVOR

eleccionessuecia

“SIEMPRE LAS VOTACIONES POR ESTAS LATITUDES TIENEN UN SENTIDO ESPECIAL”: RESIDENTE EN ESTOCOLMO PATRICIO VALENZUELA RELATA MASIVA CONCURRENCIA A LAS URNAS

