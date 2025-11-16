16 de noviembre de 2025
JOSÉ ANTONIO KAST AGRADECIÓ LA VISITA DE EVELYN MATTHEI
Elecciones 2025.
Una vez que Matthei reconoció su derrota fue a felicitar a Kast, quien pasa la segunda vuelta presidencial.
Con el 77,79 % de las mesas escrutadas, Jara obtenía este domingo el 26,69 % mientras que Kast lograba el 24,15 %, de acuerdo con Servel. En tercer lugar sorprendió el candidato Franco Parisi, del Partido de la Gente, con el 19,32 %.
