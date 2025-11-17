DETIENEN A HOMBRE POR DESACATO E INCENDIO DE VEHÍCULO EN MEDIO DE CASO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN PUNTA ARENAS

Durante la madrugada de este lunes 17 de noviembre, alrededor de las 2:00 horas, personal de la 1ª Comisaría de Carabineros de Punta Arenas concurrió a un domicilio ubicado en Pasaje Farmacéutico Dante Baeriswil, tras una denuncia por un episodio de violencia intrafamiliar que involucraba el incumplimiento de una medida cautelar y el incendio de un vehículo.

En el lugar, los funcionarios se entrevistaron con la víctima, quien señaló que su ex conviviente ingresó al inmueble sin autorización pese a mantener vigente una prohibición de acercamiento. Posteriormente, mientras se encontraba en el antejardín, el sujeto habría prendido fuego a los asientos delanteros del automóvil de la mujer, provocando daños de consideración.

Asimismo, el individuo se habría autoinferido lesiones con un arma blanca en sus brazos. Con estos antecedentes, Carabineros detuvo al hombre, chileno y adulto, identificado con las iniciales M.A.A.P., por los delitos de desacato, incendio y orden vigente, en el marco de violencia intrafamiliar.

El imputado fue puesto a disposición del control de detención durante esta mañana. Por instrucción del Ministerio Público, el Laboratorio de Criminalística Labocar Punta Arenas quedó a cargo de las pericias correspondientes.

