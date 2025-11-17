Punta Arenas,
17 de noviembre de 2025

DETIENEN A HOMBRE POR DESACATO E INCENDIO DE VEHÍCULO EN MEDIO DE CASO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN PUNTA ARENAS

​Carabineros acudió de madrugada a un domicilio donde el agresor ingresó sin autorización y prendió fuego al automóvil de su ex pareja.

labocarpuq

Durante la madrugada de este lunes 17 de noviembre, alrededor de las 2:00 horas, personal de la 1ª Comisaría de Carabineros de Punta Arenas concurrió a un domicilio ubicado en Pasaje Farmacéutico Dante Baeriswil, tras una denuncia por un episodio de violencia intrafamiliar que involucraba el incumplimiento de una medida cautelar y el incendio de un vehículo.

En el lugar, los funcionarios se entrevistaron con la víctima, quien señaló que su ex conviviente ingresó al inmueble sin autorización pese a mantener vigente una prohibición de acercamiento. Posteriormente, mientras se encontraba en el antejardín, el sujeto habría prendido fuego a los asientos delanteros del automóvil de la mujer, provocando daños de consideración.

Asimismo, el individuo se habría autoinferido lesiones con un arma blanca en sus brazos. Con estos antecedentes, Carabineros detuvo al hombre, chileno y adulto, identificado con las iniciales M.A.A.P., por los delitos de desacato, incendio y orden vigente, en el marco de violencia intrafamiliar.

El imputado fue puesto a disposición del control de detención durante esta mañana. Por instrucción del Ministerio Público, el Laboratorio de Criminalística Labocar Punta Arenas quedó a cargo de las pericias correspondientes.


eleccionesnatales

AUTORIDADES DE ÚLTIMA ESPERANZA GESTIONAN ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA ELECCIONES ESTE DOMINGO

LO QUE HAY QUE SABER DE LOS RESULTADOS DE LA PRESIDENCIAL Y LA PARLAMENTARIA

Leer Más

​Kast logró unificar a la derecha detrás de su candidatura tras conocerse los resultados. Los candidatos de ese sector sumaron 50,32%. Jara, pese a llegar en primer lugar, quedó en una situación muy desmedrada para el balotaje. La derecha no cumplió su expectativa de lograr mayoría en el Congreso. Parisi, que dio la gran sorpresa, anunció que hará una consulta a sus bases para ver en quién descarga sus votos.

Jara-Kast-segunda-vuelta-768x432
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

Alcalde de Cabo de Hornos condecora al Contraalmirante Jorge Castillo en Puerto Williams

CONTRAALMIRANTE JORGE CASTILLO RECIBIÓ CONDECORACIÓN EN RECONOCIMIENTO A SU LABOR EN PUERTO WILLIAMS

parisielecciones2025

PARISI: KAST Y JARA TIENEN QUE HACER GESTOS PORQUE EL PDG NO NECESITA NINGÚN FAVOR

2

DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ RECORRE LOCALES DE VOTACIÓN DE CARA A LAS ELECCIONES DEL 16 DE NOVIEMBRE