Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

18 de noviembre de 2025

ESTUDIANTES DE PUERTO EDÉN RECORRIERON LA REGIÓN EN SALIDA PEDAGÓGICA: ACTIVIDAD NO SE HACÍA HACE 25 AÑOS

​Es así como los estudiantes y su comunidad educativa navegaron por 30 horas para llegar a su primer destino, Puerto Natales, para posteriormente visitar Torres del Paine y continuar hacia Punta Arenas.

estudiantesptoeden

​Conocieron los glaciares, visitaron Torres del Paine, caminaron por las calles de Puerto Natales y llegaron hasta Punta Arenas. Así fue la travesía de seis de los siete estudiantes de la Escuela Profesor Miguel Montecinos de Puerto Edén, quienes junto a su profesora encargada, docentes, asistentes de la educación, apoderados y el único estudiante del Jardín Infantil Centollita recorrieron Magallanes por dos semanas en una salida pedagógica.

 
La profesora encargada de la escuela, Ruth Ángel, explicó acerca del origen de la iniciativa: “esto partió en la primera reunión de apoderados, que también era mi primera reunión conociendo a los padres, y nació esto de poder salir de Puerto Edén. Ellos me comentaban que no salían hace más de 25 años los niños como escuela, y de ahí comenzó esta logística con apoyo de la comunidad”.

 
Es así como los estudiantes y su comunidad educativa navegaron por 30 horas para llegar a su primer destino, Puerto Natales, para posteriormente visitar Torres del Paine y continuar hacia Punta Arenas.

 
“Ha sido interesante poder caminar en el cemento, jugar con las piedras, cosas que para los demás es muy normal, para nosotros no. No sé, vamos a ir a caminar a la costanera, que puedan tomarse un helado, cosas que es muy simple para los que hemos vivido en la ciudad, pero en la isla es otra realidad”, explicó la profesora encargada.

 
Una vez llegados a Punta Arenas, los estudiantes visitaron el SLEP Magallanes, donde conocieron las unidades del servicio y su funcionamiento a través de diversas dinámicas para culminar con un regalo muy especial para la comunidad educativa: cada estudiante recibió un computador Chromebook para que puedan estudiar con mayores facilidades y a la vanguardia tecnológica.

 
Alison Almonacid Maripichul es estudiante de quinto básico de la Escuela Profesor Miguel Montecinos. Ella se mostró emocionada por este regalo: “muy lindo, no me esperé eso, yo lloré. Es que es muy emocionante porque nosotros a veces tenemos que ocupar otros computadores que son para trabajos de las tías y no podemos, por ejemplo, a veces utilizarlos porque se ocupan mucho”.

 
De igual forma, Matías Rueda Bustos, presidente de los estudiantes de la escuela de Puerto Edén, expresó alegría: “nos regalaron una computadora que se convierte en tablet, es mi primera vez con una de estas, así que estoy muy feliz”.
Una visita pedagógica que llenó de conocimiento y grandes experiencias a esta comunidad educativa, considerada la más aislada de la región de Magallanes.

pdinatales

PDI PUERTO NATALES REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS POR EL DELITO DE VIOLACIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

REPORTAN UN TURISTA FALLECIDO, OTRO CON COMPLICACIONES DE SALUD Y UNO DESAPARECIDO EN EL PARQUE DE TORRES DEL PAINE

Leer Más

​Debido a las complicaciones climáticas de la zona, durante este martes se retomarán las labores de búsqueda y rescate con personal de Carabineros y del Ejército.

​Debido a las complicaciones climáticas de la zona, durante este martes se retomarán las labores de búsqueda y rescate con personal de Carabineros y del Ejército.

towers2-1024x683
nuestrospodcast
RETIRO DE MATERIAL ELECTORAL (3)

MUNICIPIO CONCLUYE RETIRO DE MATERIAL ELECTORAL TRAS INTENSO DESPLIEGUE LOGÍSTICO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
towers2-1024x683

REPORTAN UN TURISTA FALLECIDO, OTRO CON COMPLICACIONES DE SALUD Y UNO DESAPARECIDO EN EL PARQUE DE TORRES DEL PAINE

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
OB 5

OBRA NACIONAL "EMILIA" EMOCIONÓ AL PÚBLICO CON UN POTENTE MENSAJE CONTRA EL BULLYING

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
40ad8768-aed6-4d6c-b9c2-d3208fa6843f

“MUCHOS NOS HAN HECHO CREER QUE VOTAR NULO ES MANIFESTARSE”: CANDIDATA A DIPUTADA VERÓNICA AGUILAR MARTÍNEZ PIDE NO ANULAR EL VOTO