ESTUDIANTES DE PUERTO EDÉN RECORRIERON LA REGIÓN EN SALIDA PEDAGÓGICA: ACTIVIDAD NO SE HACÍA HACE 25 AÑOS

​Conocieron los glaciares, visitaron Torres del Paine, caminaron por las calles de Puerto Natales y llegaron hasta Punta Arenas. Así fue la travesía de seis de los siete estudiantes de la Escuela Profesor Miguel Montecinos de Puerto Edén, quienes junto a su profesora encargada, docentes, asistentes de la educación, apoderados y el único estudiante del Jardín Infantil Centollita recorrieron Magallanes por dos semanas en una salida pedagógica.



La profesora encargada de la escuela, Ruth Ángel, explicó acerca del origen de la iniciativa: “esto partió en la primera reunión de apoderados, que también era mi primera reunión conociendo a los padres, y nació esto de poder salir de Puerto Edén. Ellos me comentaban que no salían hace más de 25 años los niños como escuela, y de ahí comenzó esta logística con apoyo de la comunidad”.



Es así como los estudiantes y su comunidad educativa navegaron por 30 horas para llegar a su primer destino, Puerto Natales, para posteriormente visitar Torres del Paine y continuar hacia Punta Arenas.



“Ha sido interesante poder caminar en el cemento, jugar con las piedras, cosas que para los demás es muy normal, para nosotros no. No sé, vamos a ir a caminar a la costanera, que puedan tomarse un helado, cosas que es muy simple para los que hemos vivido en la ciudad, pero en la isla es otra realidad”, explicó la profesora encargada.



Una vez llegados a Punta Arenas, los estudiantes visitaron el SLEP Magallanes, donde conocieron las unidades del servicio y su funcionamiento a través de diversas dinámicas para culminar con un regalo muy especial para la comunidad educativa: cada estudiante recibió un computador Chromebook para que puedan estudiar con mayores facilidades y a la vanguardia tecnológica.



Alison Almonacid Maripichul es estudiante de quinto básico de la Escuela Profesor Miguel Montecinos. Ella se mostró emocionada por este regalo: “muy lindo, no me esperé eso, yo lloré. Es que es muy emocionante porque nosotros a veces tenemos que ocupar otros computadores que son para trabajos de las tías y no podemos, por ejemplo, a veces utilizarlos porque se ocupan mucho”.



De igual forma, Matías Rueda Bustos, presidente de los estudiantes de la escuela de Puerto Edén, expresó alegría: “nos regalaron una computadora que se convierte en tablet, es mi primera vez con una de estas, así que estoy muy feliz”.

Una visita pedagógica que llenó de conocimiento y grandes experiencias a esta comunidad educativa, considerada la más aislada de la región de Magallanes.



