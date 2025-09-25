"LA VOZ DE LA ANEF EN MAGALLANES" RECIBIÓ A LA PRESIDENTA REGIONAL DE ANEF BIOBÍO, LORENA

​En una nueva edición del programa “La Voz de la ANEF en Magallanes”, se contó con la participación de Lorena, actual presidenta regional de ANEF Biobío y directora nacional de la asociación en este periodo.

Durante la entrevista, Lorena compartió parte de su trayectoria personal y profesional. Funcionaria del SERVIU desde hace 20 años, explicó que su vocación por servir y ayudar se inspira en la herencia de su padre, quien también fue dirigente sindical. Este legado, señaló, ha marcado su compromiso con los trabajadores y con la misión social de la ANEF.

La conversación también abordó los proyectos en desarrollo con foco en las familias, destacando propuestas ligadas a seguros de salud y beneficios con una impronta más social, pensados en mejorar la calidad de vida de los funcionarios públicos y sus entornos.

Asimismo, Lorena se refirió a los desafíos actuales relacionados con el alto costo de la vida, la educación y la salud, temáticas que impactan de manera directa en los trabajadores del país.

Con esta entrevista, “La Voz de la ANEF en Magallanes” acercó a la audiencia a las preocupaciones, propuestas y visiones que marcan el trabajo de la asociación a nivel nacional y regional.







