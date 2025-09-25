25 de septiembre de 2025
"LA VOZ DE LA ANEF EN MAGALLANES" RECIBIÓ A LA PRESIDENTA REGIONAL DE ANEF BIOBÍO, LORENA
En una nueva edición del programa “La Voz de la ANEF en Magallanes”, se contó con la participación de Lorena, actual presidenta regional de ANEF Biobío y directora nacional de la asociación en este periodo.
Durante la entrevista, Lorena compartió parte de su trayectoria personal y profesional. Funcionaria del SERVIU desde hace 20 años, explicó que su vocación por servir y ayudar se inspira en la herencia de su padre, quien también fue dirigente sindical. Este legado, señaló, ha marcado su compromiso con los trabajadores y con la misión social de la ANEF.
La conversación también abordó los proyectos en desarrollo con foco en las familias, destacando propuestas ligadas a seguros de salud y beneficios con una impronta más social, pensados en mejorar la calidad de vida de los funcionarios públicos y sus entornos.
Asimismo, Lorena se refirió a los desafíos actuales relacionados con el alto costo de la vida, la educación y la salud, temáticas que impactan de manera directa en los trabajadores del país.
Con esta entrevista, “La Voz de la ANEF en Magallanes” acercó a la audiencia a las preocupaciones, propuestas y visiones que marcan el trabajo de la asociación a nivel nacional y regional.
PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL
El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.
