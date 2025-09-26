26 de septiembre de 2025
FUNDACIÓN INTEGRA INVITA A LA COMUNIDAD A CELEBRAR EL FESTIVAL DE LA NIÑEZ EN PORVENIR ESTE SÁBADO
La iniciativa contará con diferentes actividades lúdicas y juegos, en el gimnasio del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, desde las 15:00 a las 18:00 horas.
Fundación Integra invita a las niñas, niños y familias de Porvenir a celebrar el “Festival de la Niñez, construyendo buen trato en comunidad”, que realizará este sábado 27 de septiembre, de 15:00 a 18:00 horas, en el gimnasio del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, ubicado en calle Magallanes N°618.
Habrá espacios de juego, baile entretenido, números artísticos, stand lúdicos e informativos, batucada y muestra canina, entre otras actividades y sorpresas, con la colaboración de diferentes instituciones: Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Municipalidad de Porvenir, Oficina Local de la Niñez, jardín infantil Arcoíris de Fundación Integra, jardines infantiles Pepita de Oro y Papelucho de la Junji, Caldero de Colores, CFT de Magallanes, Tercera Comisaría de Porvenir, Gendarmería de Chile, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Registro Civil, Regimiento N°11 Caupolicán, Fundación Crea Equidad, Centro de Rehabilitación, Fundación Esperanza, Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias, Grupo Folclórico Quitreligue y batucada municipal.
El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, expresó que “Invitamos a todas las familias de Porvenir a participar y disfrutar de este espacio, que releva la participación y el protagonismo de las niñas y niños a través del juego, promoviendo una convivencia bientratante en comunidad, en la que el bienestar, el respeto y la inclusión son fundamentales. Asimismo, agradecemos la colaboración de las diferentes instituciones que serán parte de esta gran fiesta”.
Fundación Integra, con 35 años de experiencia y más de 1.200 salas cuna y jardines infantiles gratuitos en todo el país, trabaja para que niñas y niños alcancen su desarrollo pleno, bienestar integral y aprendizajes significativos, a través de su protagonismo en espacios educativos amorosos, inclusivos, diversos y de calidad.
PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL
El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.
