FUNDACIÓN INTEGRA INVITA A LA COMUNIDAD A CELEBRAR EL FESTIVAL DE LA NIÑEZ EN PORVENIR ESTE SÁBADO

​Fundación Integra invita a las niñas, niños y familias de Porvenir a celebrar el “Festival de la Niñez, construyendo buen trato en comunidad”, que realizará este sábado 27 de septiembre, de 15:00 a 18:00 horas, en el gimnasio del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, ubicado en calle Magallanes N°618.



Habrá espacios de juego, baile entretenido, números artísticos, stand lúdicos e informativos, batucada y muestra canina, entre otras actividades y sorpresas, con la colaboración de diferentes instituciones: Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Municipalidad de Porvenir, Oficina Local de la Niñez, jardín infantil Arcoíris de Fundación Integra, jardines infantiles Pepita de Oro y Papelucho de la Junji, Caldero de Colores, CFT de Magallanes, Tercera Comisaría de Porvenir, Gendarmería de Chile, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Registro Civil, Regimiento N°11 Caupolicán, Fundación Crea Equidad, Centro de Rehabilitación, Fundación Esperanza, Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias, Grupo Folclórico Quitreligue y batucada municipal.



El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, expresó que “Invitamos a todas las familias de Porvenir a participar y disfrutar de este espacio, que releva la participación y el protagonismo de las niñas y niños a través del juego, promoviendo una convivencia bientratante en comunidad, en la que el bienestar, el respeto y la inclusión son fundamentales. Asimismo, agradecemos la colaboración de las diferentes instituciones que serán parte de esta gran fiesta”.



Fundación Integra, con 35 años de experiencia y más de 1.200 salas cuna y jardines infantiles gratuitos en todo el país, trabaja para que niñas y niños alcancen su desarrollo pleno, bienestar integral y aprendizajes significativos, a través de su protagonismo en espacios educativos amorosos, inclusivos, diversos y de calidad.



