ESCUELA DIEGO PORTALES DE VILLA TEHUELCHES SE CONVIERTE EN LA ÚNICA DE LA REGIÓN EN IMPLEMENTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO “UNIVERSO HEXA”

​La comunidad educativa de la Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches fue seleccionada como la única escuela de la Región de Magallanes en participar del innovador programa Universo HEXA, iniciativa desarrollada por Fundación Teletón y Fundación Mustakis.



Esta experiencia educativa se basa en el aprendizaje mediante el juego y tiene como propósito promover la cultura de la inclusión en los establecimientos escolares de todo Chile. A través de una entretenida narrativa ambientada en una misión espacial, estudiantes, docentes y asistentes se transformaron en diseñadores de una base espacial inclusiva, reflexionando sobre la diversidad humana, la accesibilidad universal y la importancia del trabajo colaborativo.



Durante la jornada de trabajo con el programa, los equipos participaron en distintas etapas del juego —misión, construcción y ensamblaje— y pusieron a prueba su creatividad y empatía al diseñar espacios accesibles para una tripulación diversa. El entusiasmo y compromiso de los estudiantes fue reflejo del espíritu de la escuela: una comunidad que valora la inclusión y la participación de todos y todas.



Desde la Escuela Diego Portales agradecieron a Fundación Teletón, Fundación Mustakis y al SLEP Magallanes por su apoyo logístico y la oportunidad de ser parte de esta experiencia única en la región.



“Fue una jornada enriquecedora, que invitó a nuestros estudiantes a pensar y construir desde la empatía y la inclusión. Nos sentimos orgullosos de representar a nuestra región en un programa con tanto sentido educativo y humano”, plantearon.



Con actividades como esta, la Escuela Diego Portales reafirma su compromiso con la formación integral e inclusiva de sus estudiantes, incorporando metodologías innovadoras que hacen del aprendizaje una experiencia significativa y transformadora.





