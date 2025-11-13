Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

13 de noviembre de 2025

DIPUTADO MATHESON ABORDA TEMAS REGIONALES Y NACIONALES: SEGURIDAD, TRABAJO, TURISMO Y ANTÁRTICA EN ENTREVISTA CON POLAR COMUNICACIONES

Buenos días región.

cmatheson

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado y candidato a la reelección por Magallanes, Christian Matheson Villan, abordó diversos temas de actualidad regional y nacional, manifestando su preocupación por el conflicto laboral entre LATAM y sus pilotos, que derivó en una huelga y suspensión de vuelos hacia y desde la región.

El parlamentario hizo un llamado al Ministro del Trabajo a intervenir para destrabar las negociaciones y evitar que Magallanes quede prácticamente desconectado del resto del país. “Es una situación muy delicada, porque el aislamiento aéreo afecta directamente a las familias, al turismo y a la economía regional”, señaló.

En materia de seguridad, Matheson insistió en la necesidad de avanzar en la Ley RUF, además de actualizar el equipamiento de las policías, afirmando que “Carabineros debe contar con las herramientas necesarias para enfrentar el delito con eficacia”.

Respecto a la Antártica, el legislador sostuvo que “tenemos que hacer que la Antártica esté más presente en el país”, destacando su relevancia estratégica y científica para Chile.

En el ámbito del desarrollo económico y laboral, Matheson planteó que es urgente enlazar las principales actividades económicas de la región para generar mejores oportunidades laborales. Lamentó, además, que en la Ley de Presupuesto 2026 se reduzca el ítem de promoción turística, señalando que “el turismo hay que impulsarlo más, abrir nuevos atractivos y potenciar la oferta regional”.

El diputado también se refirió al sector acuícola, afirmando que “deberíamos ser el principal proveedor de salmón del mundo, otorgar nuevas concesiones o reubicar algunas” y enfatizó la importancia de “fiscalizar en terreno a la industria y no detrás de un computador”.

Finalmente, sobre el Hidrógeno Verde, Matheson advirtió que su desarrollo requiere de una política activa del Estado. “El H2V se ve a futuro, pero si el Estado no crea las condiciones para que esta industria se instale y desarrolle en la región, estamos mal”, señaló, agregando que es fundamental generar los incentivos adecuados para que Magallanes se consolide como un polo energético nacional.



rhernandez

“DE PURA VOLUNTAD NO SE LOGRAN LAS COSAS”: CANDIDATO A DIPUTADO RICARDO HERNÁNDEZ RESPALDA A EVELYN MATTHEI Y PIDE MÁS CONSIDERACIÓN POLÍTICA A LA REGIÓN DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DOTACIÓN ANTÁRTICA DEL EJÉRCITO CONQUISTA EL MONTE JACQUINOT TRAS SEIS AÑOS: UN DESAFÍO MARCADO POR EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA PREPARACIÓN

Leer Más

​La expedición comenzó con un recorrido de ocho kilómetros en motos de nieve desde la BAE hasta la base del cerro, donde se instaló un campamento base.

​La expedición comenzó con un recorrido de ocho kilómetros en motos de nieve desde la BAE hasta la base del cerro, donde se instaló un campamento base.

ejercitomontebae
nuestrospodcast
hystcorfo

HYST CIERRA EXITOSAMENTE SU PROYECTO RED ASOCIATIVA JUNTO A CORFO, IMPULSANDO LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO MAGALLÁNICO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
Roberto Sahr
WhatsApp Image 2025-11-12 at 12
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
vaguilarmartinez

“FALTA MODERNIZAR LA LEY ACTUAL SANITARIA”: CANDIDATA A DIPUTADA VERÓNICA AGUILAR PLANTEA URGENCIAS EN SALUD PARA MAGALLANES

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ECF DOROTEA_juegos escolarers rurales_2025 (3)

LA AMISTAD Y EL DEPORTE TRIUNFAN EN DOROTEA: ESCUELAS RURALES SUPERAN LA GEOGRAFÍA EN UNA JORNADA INOLVIDABLE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
JA 4

JACK DEL CANIL MUNICIPAL ENCONTRÓ UNA FAMILIA