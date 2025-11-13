CANDIDATO A DIPUTADO RIQUELME DUCCI DESTACA EL PLAN ESPERANZA AUSTRAL Y PROPONE MAYOR PRESENCIA PARLAMENTARIA EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el candidato a diputado por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, abordó los principales ejes de su campaña y expresó su respaldo al Plan Esperanza Austral, impulsado por el candidato presidencial José Antonio Kast.

Riquelme destacó que esta propuesta busca posicionar a Magallanes y la Antártica como motor de desarrollo nacional, además de transformarlas en una puerta de investigación y un ejemplo de seguridad, salud y conectividad para el país. En esa línea, subrayó su visión de una “Magallanes libre de violencia, con salud, trabajo y futuro”, lema que resume su compromiso con el bienestar y la proyección de la región.

Durante la entrevista, el candidato enfatizó la positiva recepción que ha sentido de la ciudadanía en su actual candidatura parlamentaria. “La sensación que tengo de apoyo es mucho más grande que cuando estuvimos de candidato a gobernador”, afirmó, valorando el vínculo que mantiene con las comunidades de la región.

Asimismo, Riquelme Ducci planteó la necesidad de una mayor presencia territorial de los parlamentarios, destacando que “falta que los parlamentarios no vivan en el norte del país, tienen que regresar no solo para la semana distrital, yo quiero estar al menos en cada provincia cada dos meses”.

