SAG MAGALLANES LLAMA A PRODUCTORES A CUMPLIR CON LA DECLARACIÓN DE EXISTENCIA ANIMAL EN SUS ÚLTIMAS SEMANAS DE PLAZO

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Magallanes reiteró el llamado a los productores de la región a realizar la Declaración de Existencia Animal (DEA), trámite obligatorio que se encuentra en sus últimas semanas de vigencia y que es fundamental para mantener el estatus sanitario del país. En entrevista con el programa, Javier González Martínez, Encargado Regional de Protección Pecuaria, junto a Marcos Figueroa Vergara, Coordinador Regional de Trazabilidad, explicaron que la DEA permite actualizar la cantidad real de animales por predio y verificar la distribución del ganado a nivel nacional. Esta información es clave para sostener la trazabilidad animal, sistema que respalda los movimientos, controles sanitarios y acciones de prevención ante brotes de enfermedades. Los especialistas enfatizaron que la Declaración de Existencia Animal no solo constituye un requisito legal para los productores, sino que además es una herramienta estratégica para proteger la condición sanitaria de Chile, reconocida internacionalmente como una de las más robustas del continente. Desde SAG Magallanes recordaron que el proceso es rápido y puede realizarse en oficinas del servicio, en línea o a través de los canales habituales de atención. El llamado es a cumplir con el trámite dentro del plazo, evitando retrasos que puedan afectar la actualización del sistema y los registros regionales.

