13 de noviembre de 2025
FERIA DE MIGRANTES EN EL CESFAM DR. JUAN DAMIANOVIC PROMUEVE LA INCLUSIÓN Y EL ACCESO A SERVICIOS EN PUNTA ARENAS ESTE 14 DE NOVIEMBRE
Diversas instituciones se reunirán este viernes para orientar y acompañar a la comunidad migrante.
Este viernes 14 de noviembre, entre las 09:00 y 12:00 horas, el Cesfam Dr. Juan Damianovic ubicado en Zenteno N° 2850 será el punto de encuentro para la Feria de Migrantes, una actividad que busca entregar información, apoyo y orientación a las personas migrantes que viven en Punta Arenas.
Durante la jornada, estarán presentes instituciones como INDH, FONASA, Chile Atiende, INCAMI, SERVIU, SERNAMG, SERMIG, ofreciendo asesorías y recursos en diversas áreas.
La iniciativa busca fortalecer la inclusión social y el acceso equitativo a servicios públicos, generando un espacio de encuentro y colaboración entre la comunidad y las entidades participantes.
DOTACIÓN ANTÁRTICA DEL EJÉRCITO CONQUISTA EL MONTE JACQUINOT TRAS SEIS AÑOS: UN DESAFÍO MARCADO POR EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA PREPARACIÓN
La expedición comenzó con un recorrido de ocho kilómetros en motos de nieve desde la BAE hasta la base del cerro, donde se instaló un campamento base.
