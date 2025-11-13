FERIA DE MIGRANTES EN EL CESFAM DR. JUAN DAMIANOVIC PROMUEVE LA INCLUSIÓN Y EL ACCESO A SERVICIOS EN PUNTA ARENAS ESTE 14 DE NOVIEMBRE

Este viernes 14 de noviembre, entre las 09:00 y 12:00 horas, el Cesfam Dr. Juan Damianovic ubicado en Zenteno N° 2850 será el punto de encuentro para la Feria de Migrantes, una actividad que busca entregar información, apoyo y orientación a las personas migrantes que viven en Punta Arenas.



Durante la jornada, estarán presentes instituciones como INDH, FONASA, Chile Atiende, INCAMI, SERVIU, SERNAMG, SERMIG, ofreciendo asesorías y recursos en diversas áreas.



La iniciativa busca fortalecer la inclusión social y el acceso equitativo a servicios públicos, generando un espacio de encuentro y colaboración entre la comunidad y las entidades participantes.

