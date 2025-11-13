Punta Arenas,
13 de noviembre de 2025

“DE PURA VOLUNTAD NO SE LOGRAN LAS COSAS”: CANDIDATO A DIPUTADO RICARDO HERNÁNDEZ RESPALDA A EVELYN MATTHEI Y PIDE MÁS CONSIDERACIÓN POLÍTICA A LA REGIÓN DE MAGALLANES

Buenos días región.

rhernandez

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el candidato a diputado por la Región de Magallanes, Ricardo Hernández Cresmachi, abordó diversos temas de actualidad y propuestas de su campaña, destacando la importancia de la experiencia y la necesidad de avanzar en políticas con conocimiento técnico y visión regional.

“El tema de la experiencia es muy fundamental, uno tiene que presentar ideas, propuestas, pero tiene que haber experiencias previas, desde el punto de vista político y técnico”, señaló Hernández, agregando que “hay burocracia del Estado que hay que conocer. He tenido la suerte de trabajar en el mundo público y privado”, recordando sus labores en Sercotec, la Seremia de Economía y la Seremia de Gobierno durante la administración del expresidente Sebastián Piñera.

El candidato de Chile Vamos también hizo un llamado a superar las divisiones políticas y buscar acuerdos: “Comprendemos que vamos a llegar a conversar, la reforma de pensiones fortaleció el sistema de AFP, existe capitalización individual, los fondos son de las personas, son heredables, etc.”, expresó, apuntando a la necesidad de mantener el diálogo sobre los temas estructurales del país.

Respecto a su respaldo a Evelyn Matthei, Hernández fue enfático: “Ya tenemos un gobierno de prueba, los resultados están a la vista de todos, no podemos tener otro gobierno de prueba. Ella ha sido ministra, parlamentaria, alcaldesa en Providencia, supo enfrentar la delincuencia en Providencia, supo generar empleos cuando fue ministra de Trabajo”. Añadió que “de pura voluntad no se logran las cosas, hay que tener capacidad, conocimiento y equipo, y Evelyn Matthei lo tiene”, destacando que “es un equipo de personas que saben hacer las cosas, que no vienen a improvisar, sin populismos”.

En materia regional, el candidato abordó la conectividad y las dificultades que enfrenta Magallanes en comunicación y salud. “Quienes viajan de Punta Arenas y Natales saben que hay lugares donde no hay señal telefónica, en caso de accidentes no hay cómo comunicarse”, comentó. “Efectivamente somos una región aislada y el Estado, ¿cuál es la respuesta con nosotros que deberíamos tener un trato especial?”, planteó Hernández.

Asimismo, expresó su preocupación por la falta de especialistas y la necesidad de reforzar la atención médica: “Hoy día una persona tiene que esperar en la lista de espera, no tiene mucha oferta de especialistas. Si tiene suerte puede atenderse en el sistema privado. En algunas zonas existe un subsidio aéreo cuando uno tiene requerimientos de salud, por medio de las delegaciones se genera un subsidio. Creo que hay que pelear en la glosa que exista un subsidio regional”, concluyó.


