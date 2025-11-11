FUNDACIÓN INTEGRA INVITA A LA COMUNIDAD DE PUERTO NATALES A CELEBRAR EL FESTIVAL DE LA NIÑEZ ESTE MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

Fundación Integra invita a las niñas, niños y familias de Puerto Natales a celebrar el “Festival de la Niñez, construyendo buen trato en comunidad”, que realizará este miércoles 12 de noviembre, de 10:00 a 12:30 horas, en el gimnasio José Miguel Carrera, ubicado en calle Esmeralda N°630.



La actividad contará con espacios de juego, números artísticos, stand lúdicos e informativos, entre otras actividades y sorpresas, dirigidas especialmente a niñas y niños, con la colaboración de diferentes instituciones de la comuna y los jardines infantiles de Fundación Integra, Los Conejitos y Hielos Patagónicos.



El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, expresó que “el año pasado vivimos la experiencia del primer Festival de la Niñez en Puerto Natales con gran participación y entusiasmo, por lo que este año invitamos a niñas, niños, familias y establecimientos educativos a disfrutar de esta nueva versión, en un espacio que promueve su protagonismo y bienestar a través del juego”.



Fundación Integra, con 35 años de experiencia y más de 1.200 salas cuna y jardines infantiles gratuitos en todo el país, trabaja para que niñas y niños alcancen su desarrollo pleno, bienestar integral y aprendizajes significativos, a través de su protagonismo en espacios educativos amorosos, inclusivos, diversos y de calidad.









