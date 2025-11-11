Punta Arenas,
11 de noviembre de 2025

FUNDACIÓN INTEGRA INVITA A LA COMUNIDAD DE PUERTO NATALES A CELEBRAR EL FESTIVAL DE LA NIÑEZ ESTE MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

​La actividad contará con diferentes actividades lúdicas y juegos, en el gimnasio José Miguel Carrera, desde las 10:00 a las 12:30 horas.

Festival Niñez Natales_

Fundación Integra invita a las niñas, niños y familias de Puerto Natales a celebrar el “Festival de la Niñez, construyendo buen trato en comunidad”, que realizará este miércoles 12 de noviembre, de 10:00 a 12:30 horas, en el gimnasio José Miguel Carrera, ubicado en calle Esmeralda N°630.

La actividad contará con espacios de juego, números artísticos, stand lúdicos e informativos, entre otras actividades y sorpresas, dirigidas especialmente a niñas y niños, con la colaboración de diferentes instituciones de la comuna y los jardines infantiles de Fundación Integra, Los Conejitos y Hielos Patagónicos.

El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, expresó que “el año pasado vivimos la experiencia del primer Festival de la Niñez en Puerto Natales con gran participación y entusiasmo, por lo que este año invitamos a niñas, niños, familias y establecimientos educativos a disfrutar de esta nueva versión, en un espacio que promueve su protagonismo y bienestar a través del juego”.

Fundación Integra, con 35 años de experiencia y más de 1.200 salas cuna y jardines infantiles gratuitos en todo el país, trabaja para que niñas y niños alcancen su desarrollo pleno, bienestar integral y aprendizajes significativos, a través de su protagonismo en espacios educativos amorosos, inclusivos, diversos y de calidad.




CADE TP REGIONAL ELIGIÓ A SU PRIMER DIRECTORIO PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PÚBLICA

MAGALLANES Y ANTOFAGASTA, LAS ZONAS QUE CONCENTRAN EL 57% DE LA INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL

​La transición energética le ha dado protagonismo a la región austral del país, similar a lo que ocurre con la minería en el norte. En tanto, los menores registros están en Aysén, La Araucanía y Los Ríos. Expertos ahondan en estas cifras y delinean las complejidades para impulsar proyectos.

​La transición energética le ha dado protagonismo a la región austral del país, similar a lo que ocurre con la minería en el norte. En tanto, los menores registros están en Aysén, La Araucanía y Los Ríos. Expertos ahondan en estas cifras y delinean las complejidades para impulsar proyectos.

CADE TP REGIONAL ELIGIÓ A SU PRIMER DIRECTORIO PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PÚBLICA

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

FUNDACIÓN INTEGRA INVITA A LA COMUNIDAD DE PUERTO NATALES A CELEBRAR EL FESTIVAL DE LA NIÑEZ ESTE MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

PUNTA ARENAS: NIÑO DE KÍNDER VIAJARÁ AL CENTRO ESPACIAL DE INGLATERRA GRACIAS A CONCURSO “HAZ QUE DESPEGUEN”

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PUNTA ARENAS Y LAS CONDES FORTALECEN ALIANZA POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD CIUDADANA