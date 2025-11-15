MUNICIPIO REFUERZA SAPU ANTE FUERTE ALZA DE CONSULTAS RESPIRATORIAS

La Municipalidad de Punta Arenas informó un aumento sustantivo en la demanda de consultas respiratorias en la Atención Primaria de Urgencia, lo que ha llevado a reforzar los tres Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU): 18 de Septiembre, Carlos Ibáñez y Mateo Bencur. El incremento, que se sitúa entre un 30% y un 40% en los últimos días, ha generado esperas más prolongadas y una alta presión sobre los equipos clínicos.

El alcalde Claudio Radonich explicó que la situación ha sido especialmente exigente. "En un día normal, entre los tres SAPU se atienden alrededor de 180 personas. En estos días, el SAR Damianovic está recibiendo prácticamente esa misma cifra solo en un turno, y el aumento ha sido de entre un 30% y un 40%. Por eso ya reforzamos los equipos en los SAPU desde las 17:00 a 00:00 horas y los fines de semana desde las 10:00 a 18:00, y el SAR continúa funcionando reforzado 24 horas".

El jefe comunal recalcó el llamado al buen uso de la red de urgencia. "Pedimos que quienes asistan lo hagan en casos realmente urgentes. Estamos ante un momento muy complejo y el aumento genera mayor espera. También insistimos en la importancia de vacunarse y mantener medidas de autocuidado para reducir hospitalizaciones y contagios".

Desde el área técnica, Samuel Rubio, referente de la Corporación Municipal, señaló que la circulación viral se ha mantenido elevada pese al término de la campaña de invierno. "Las cifras son comparables a las semanas de julio y agosto. En una región fría, la circulación viral no disminuye bruscamente. Por eso insistimos en consultar solo cuando sea urgente, porque una consulta innecesaria aumenta la congestión y expone a contagios en la sala de espera. Autocuidado, lavado de manos y ventilación siguen siendo fundamentales".

El jefe (s) del Área Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, precisó los motivos clínicos que explican el alza de consultas. "Lo que estamos detectando mayoritariamente es influenza tipo A y también un aumento de descompensaciones por asma, probablemente asociado a la temporada primaveral. Nos preocupa especialmente que la mayor parte de las consultas corresponde a niños. Por eso reforzamos todos los SAPU y mantenemos el SAR operando con refuerzo permanente para asegurar cobertura a la comunidad".

La Municipalidad reiteró que pese al aumento de personal, la alta demanda continuará generando tiempos de espera mayores a los habituales y que el uso responsable de la red es clave para priorizar emergencias reales y proteger principalmente a niños, adultos mayores y pacientes con enfermedades respiratorias crónicas.



