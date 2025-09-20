Punta Arenas,
20 de septiembre de 2025

MUNICIPIO ENTREGÓ CERCA DE MIL ATENCIONES ESTE 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE

Servicios de salud municipales. ​

Los servicios de salud municipales lideraron esta cifra con 900 atenciones, seguidos por 45 llamados atendidos por Seguridad Pública, además de tres siniestros viales por choques y vandalismo.

Un positivo balance entregó el alcalde Claudio Radonich respecto a los servicios municipales desplegados durante los días festivos de Fiestas Patrias. Durante las 48 horas, el número 800 800 134 atendió las principales situaciones ocurridas en la ciudad durante los primeros dos días de celebración.

"Hasta ahora damos cuenta de un resultado positivo, sin accidentes graves de tránsito, que era nuestra principal preocupación", señaló el alcalde de Punta Arenas. Si bien se registraron tres siniestros viales, ninguno tuvo consecuencias fatales. Dos de ellos involucraron a conductores en estado de ebriedad, uno de los cuales circulaba contra el tránsito. "Estamos hablando de un riesgo inminente", agregó Radonich.

Durante los días festivos también se reportaron dos incendios, los cuales fueron controlados rápidamente por Bomberos, con apoyo de personal de Dideco. "Fueron cubiertos muy rápidamente por Bomberos y también por nuestro personal, que pudo estar con las víctimas. Personalmente estuve presente en uno de ellos, y las operaciones ya estaban coordinadas", añadió el alcalde.

En cuanto a las atenciones entregadas por la Dirección de Tránsito, se reportó la destrucción de un semáforo y un poste peatonal por choque frente a la Escuela Argentina, con un daño estimado en más de dos millones de pesos. "Esto representa un perjuicio tanto para la comunidad educativa como para las finanzas municipales", lamentó Radonich.

Desde la Central de Cámaras se respondieron 45 llamados en 48 horas, en su mayoría por ruidos molestos, desórdenes y consumo de alcohol en la vía pública. "Los equipos de Seguridad Ciudadana han participado activamente de todo el operativo de Fiestas Patrias, brindando cobertura tanto en el Parque María Behety como en el resto de la ciudad", señaló Carlos Sanhueza Schwarzenberg, director de Seguridad Pública.

Respecto a las situaciones registradas en la Fiesta Criolla del Parque María Behety, Sanhueza destacó que no se han reportado incidentes de gravedad. Las únicas situaciones aisladas fueron la presencia de un perro pitbull perdido sin bozal, cuyo dueño fue multado, y un menor de 14 años sorprendido portando un machete, quien fue detenido por personal municipal y entregado a Carabineros.

En materia de salud, 900 personas acudieron a los centros asistenciales municipales durante los dos días festivos, con una alta demanda en el SAR, especialmente durante la noche, lo que permitió disminuir la presión sobre el Hospital Clínico de Magallanes.

El alcalde Radonich finalizó agradeciendo el compromiso de los funcionarios municipales que trabajaron durante los feriados irrenunciables. "Nuestros funcionarios están donde deben estar, cumpliendo una función las 24 horas, como siempre lo ha hecho la Municipalidad de Punta Arenas", expresó.


MUNICIPIO ENTREGÓ CERCA DE MIL ATENCIONES ESTE 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE

