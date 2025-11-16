Punta Arenas,
16 de noviembre de 2025

CIERRAN MESAS EN NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA: JARA QUEDA EN PRIMER LUGAR Y KAISER SEGUNDO

Elecciones presidenciales 2025.

elecciones-australia-nueva-zelanda

A raíz de la diferencia horaria, en Nueva Zelanda y Australia ya cerraron las mesas de la elección presidencial. El primer lugar en ambos países lo obtuvo la candidata oficialista del Partido Comunista, Jeannette Jara.

Según cifras preliminares reportadas por Mega, en segundo lugar quedó el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Luego siguen José Antonio Kast (Partido Republicano) y Evelyn Matthei (UDI).

Nueva Zelanda:

Franco Parisi: 83 votos (7,01%)

Jeannette Jara: 653 votos (55,13%)

Marco Enríquez-Ominami: 11 votos (0,93%)

Johannes Kaiser: 166 votos (14,02%)

José Antonio Kast: 123 votos (10,39%)

Eduardo Artés: 9 votos (0,76%)

Evelyn Matthei: 112 votos (9,46%)

Harold Mayne-Nicholls: 27 votos (2,28%)

Nulos: 1

Blancos: 0

Mira los resultados en Australia

Jeanette Jara: 859 votos (45,17%)

Johannes Kaiser: 322 votos (16,94%)

José Antonio Kast: 299 votos (15,72%)

Evelyn Matthei: 268 votos (14,09%)

Franco Parisi: 91 votos (4,78%)

Harold Mayne-Nicholls: 31 votos (1,63%)

Marco Enríquez-Ominami: 18 votos (0,95%)

Eduardo Artés: 14 votos (0,74%)

Nulos: 19

Blancos: 1

Se trata de cifras preliminares que deberán ser confirmadas por el Servel cuando cierren las mesas en todo el país, esto es a las 18:00 de Chile.

