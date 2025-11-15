Punta Arenas,
15 de noviembre de 2025

ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025: CHILE DECIDE, POLAR COMUNICACIONES LE INFORMA

​​Polar Comunicaciones ha preparado una cobertura completa y en vivo, asegurando que la audiencia esté informada desde las 7AM.

PLACA ELECCIONES 2025 (1)

Este domingo 16 de noviembre, los ciudadanos de Chile participarán en un importante proceso electoral donde se elegirán senadores en 7 regiones y diputados en todo el país, además de al próximo presidente o presidenta de Chile. Más de 15,6 millones de votantes están convocados para acudir a las urnas en estas elecciones, cuyo voto es obligatorio, con la posibilidad de sanción para quienes no participen sin justificación.

 
Polar Comunicaciones ha preparado una cobertura completa y en vivo, asegurando que la audiencia esté informada en todo momento. Desde las 7 a.m., un equipo de periodistas, reporteros, técnicos y productores estará disponible en radio, televisión, internet y redes sociales, brindando información en tiempo real de lo que ocurra en todas las comunas de la región.

 
La cobertura incluirá reportes en directo desde los principales puntos de votación, conexiones con autoridades locales y reportajes sobre el desarrollo de las elecciones. El equipo estará compuesto por Susy Jacob, Cristofher C. Cortez y José Checho Aguilante desde los estudios, reporteros Alejandra Vera, Javier Muñoz, Esteban Vera, Héctor Eloy Lara y Juan Bautista Cárdenas, controles Damián Gómez y Nicolás Vivar, producción Luis Barría y Petra Soto, diario electrónico y redes sociales Guillermina Teneb y Tabita Bravo Robledo.

 
Además, se informará sobre los resultados finales una vez que se conozca la decisión del pueblo chileno respecto a las autoridades que asumirán en marzo de 2026. Polar Comunicaciones reafirma su compromiso con una cobertura objetiva y detallada.


¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MAGALLANES DESPLIEGA OPERATIVO TOTAL PARA ASEGURAR UN PROCESO ELECCIONARIO SEGURO, ORDENADO Y PARTICIPATIVO

Con locales ya bajo control de las Fuerzas Armadas, transporte reforzado y medidas sanitarias activadas, las autoridades confirman que la región está preparada para la jornada cívica de este domingo.


Con locales ya bajo control de las Fuerzas Armadas, transporte reforzado y medidas sanitarias activadas, las autoridades confirman que la región está preparada para la jornada cívica de este domingo.


Pre elecciones 4
DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ RECORRE LOCALES DE VOTACIÓN DE CARA A LAS ELECCIONES DEL 16 DE NOVIEMBRE

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

HCM

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INFORMA REUBICACIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA POR TRABAJOS DE MANTENCIÓN

tabsa139

TABSA PREMIA A ALUMNOS DE ESCUELA VILLA LAS NIEVES CON UN VIAJE A LAS PINGÜINERAS

sernapescaumag