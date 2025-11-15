ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025: CHILE DECIDE, POLAR COMUNICACIONES LE INFORMA

Este domingo 16 de noviembre, los ciudadanos de Chile participarán en un importante proceso electoral donde se elegirán senadores en 7 regiones y diputados en todo el país, además de al próximo presidente o presidenta de Chile. Más de 15,6 millones de votantes están convocados para acudir a las urnas en estas elecciones, cuyo voto es obligatorio, con la posibilidad de sanción para quienes no participen sin justificación.



Polar Comunicaciones ha preparado una cobertura completa y en vivo, asegurando que la audiencia esté informada en todo momento. Desde las 7 a.m., un equipo de periodistas, reporteros, técnicos y productores estará disponible en radio, televisión, internet y redes sociales, brindando información en tiempo real de lo que ocurra en todas las comunas de la región.



La cobertura incluirá reportes en directo desde los principales puntos de votación, conexiones con autoridades locales y reportajes sobre el desarrollo de las elecciones. El equipo estará compuesto por Susy Jacob, Cristofher C. Cortez y José Checho Aguilante desde los estudios, reporteros Alejandra Vera, Javier Muñoz, Esteban Vera, Héctor Eloy Lara y Juan Bautista Cárdenas, controles Damián Gómez y Nicolás Vivar, producción Luis Barría y Petra Soto, diario electrónico y redes sociales Guillermina Teneb y Tabita Bravo Robledo.



Además, se informará sobre los resultados finales una vez que se conozca la decisión del pueblo chileno respecto a las autoridades que asumirán en marzo de 2026. Polar Comunicaciones reafirma su compromiso con una cobertura objetiva y detallada.





