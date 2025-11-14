Punta Arenas,
14 de noviembre de 2025

DIRECTORA REGIONAL DEL SERVEL DETALLA PREPARATIVOS PARA LAS ELECCIONES 2025 EN CONVERSACIÓN CON POLAR COMUNICACIONES

Buenos días región.

directoraservel

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la directora regional del Servicio Electoral (Servel), María Teresa Kuzmanic Pinto, entregó detalles sobre los preparativos para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, abordando una serie de aspectos clave para la ciudadanía.

Durante su participación, explicó el proceso de organización regional de cara a los comicios, incluyendo la habilitación de locales de votación en las distintas comunas de Magallanes y las expectativas de fluidez para la jornada electoral. La autoridad destacó la preparación anticipada y la coordinación con los equipos municipales y encargados territoriales, apuntando a asegurar un proceso expedito y con las condiciones necesarias para recibir a los votantes.

Asimismo, Kuzmanic detalló los procedimientos vigentes para quienes necesiten presentar excusas para no participar como vocales de mesa, recordando los plazos, canales formales y documentos que permiten justificar la inasistencia en caso de estar designados para dicha labor. También reforzó la importancia de revisar oportunamente la información disponible en las plataformas oficiales del Servel.



WhatsApp Image 2025-11-14 at 15

GERENTE GENERAL DE CORMAG DESTACA NUEVAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y PRESENTA PROGRAMA "RECONOCE MAGALLANES"

PDI PRESENTA INNOVADOR PROYECTO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y FRONTERIZA DE MAGALLANES: EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA ABIS

​El proyecto fue presentando en el marco de la implementación de la Ley 21.734, que mandata a la policía civil a establecer este tipo de control en aeropuertos, tanto en vuelos nacionales como en los internacionales.

​El proyecto fue presentando en el marco de la implementación de la Ley 21.734, que mandata a la policía civil a establecer este tipo de control en aeropuertos, tanto en vuelos nacionales como en los internacionales.

INACH PARTICIPA COMO DELEGACIÓN INVITADA EN EL CONGRESO NACIONAL EXPLORA 2025 JUNTO A ESTUDIANTES DE MAGALLANES

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

DIRECTORA REGIONAL DEL SERVEL DETALLA PREPARATIVOS PARA LAS ELECCIONES 2025 EN CONVERSACIÓN CON POLAR COMUNICACIONES

CIERRE DE TALLERES DE LA OFICINA DE LA MUJER (10)

MUNICIPALIDAD CIERRA SEGUNDO SEMESTRE DE TALLERES PARA MUJERES

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZÓ SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO