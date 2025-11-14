DIRECTORA REGIONAL DEL SERVEL DETALLA PREPARATIVOS PARA LAS ELECCIONES 2025 EN CONVERSACIÓN CON POLAR COMUNICACIONES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la directora regional del Servicio Electoral (Servel), María Teresa Kuzmanic Pinto, entregó detalles sobre los preparativos para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, abordando una serie de aspectos clave para la ciudadanía.

Durante su participación, explicó el proceso de organización regional de cara a los comicios, incluyendo la habilitación de locales de votación en las distintas comunas de Magallanes y las expectativas de fluidez para la jornada electoral. La autoridad destacó la preparación anticipada y la coordinación con los equipos municipales y encargados territoriales, apuntando a asegurar un proceso expedito y con las condiciones necesarias para recibir a los votantes.

Asimismo, Kuzmanic detalló los procedimientos vigentes para quienes necesiten presentar excusas para no participar como vocales de mesa, recordando los plazos, canales formales y documentos que permiten justificar la inasistencia en caso de estar designados para dicha labor. También reforzó la importancia de revisar oportunamente la información disponible en las plataformas oficiales del Servel.

​



​

