INVESTIGADORA DE MAGALLANES PARTICIPA EN RED GLOBAL SOBRE RESILIENCIA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

​En el marco de la colaboración internacional entre Chile y Nueva Zelanda en materia de energía sostenible, la investigadora de SERC Chile y académica de la Universidad de Magallanes (UMAG), Dra. Cristiane Carvalho, realizó una pasantía en el Sustainable Energy Research Group (SERG) de la University of Canterbury (UC), dirigido por los profesores Jannik Haas y Rebecca Peer.



La estadía académica, desarrollada durante octubre de 2025, tuvo como propósito fortalecer la cooperación científica en planificación energética, modelación de sistemas y evaluación de escenarios de transición energética entre SERG, SERC Chile y UMAG. La iniciativa fue financiada por el proyecto Ingeniería 2030 de la Universidad Autónoma de Chile y la Universidad de Magallanes, integrándose a la red de colaboración internacional de SERC Chile.



Durante su pasantía, la Dra. Carvalho conoció en profundidad los modelos de planificación energética que desarrolla el grupo SERG —como PyPSA, Remix y Homer—, analizando sus aplicaciones al contexto neozelandés y explorando paralelos con el sistema eléctrico de Punta Arenas, un sistema aislado cuya planificación energética constituye el foco principal de su actual proyecto de investigación.



“Esta estadía se enmarca en mi proyecto de instalación a la academia, donde trabajo en la planificación energética para el sistema de Punta Arenas. La pasantía me permitió conocer el trabajo que lideran Jannik Haas y Rebecca Peer en el Sustainable Energy Research Group, quienes desarrollan modelos de planificación y operación de sistemas eléctricos a largo plazo, hacia 2050, con miras a transformar la matriz energética de Nueva Zelanda”, explicó la Dra. Carvalho.



Intercambio de experiencias



Durante su estancia, la investigadora también tuvo la oportunidad de interactuar con estudiantes de doctorado que trabajan en análisis de ciclo de vida y prospección tecnológica, aplicando resultados de modelación energética para evaluar el impacto ambiental y social de los cambios en las matrices energéticas.



“La experiencia fue muy valiosa para orientar mi próxima pasantía de seis meses el próximo año, donde planeo integrar herramientas como PyPSA y el análisis de ciclo de vida en mi investigación. Buscó no solo abordar los aspectos técnico-económicos de la transición energética en Magallanes, sino también integrar las dimensiones sociales y ambientales que acompañan este proceso”, agregó.



Asimismo, la Dra. Carvalho participó en la Conferencia Internacional Adaptation Futures 2025, realizada en Christchurch, donde se discutieron estrategias globales de resiliencia y adaptación frente al cambio climático.



“Fue una experiencia enriquecedora. Pude conocer cómo investigadores y comunidades, especialmente pueblos originarios, están trabajando en procesos de adaptación al cambio climático. Aunque no era un área directamente ligada a mi línea de trabajo, me permitió profundizar en temas de resiliencia y actualizarme en los avances internacionales”, destacó la investigadora.



Esta colaboración refuerza los lazos entre Chile y Nueva Zelanda en investigación energética y adaptación climática, consolidando el papel de SERC Chile como articulador de redes de conocimiento y cooperación internacional.



