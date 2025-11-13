Punta Arenas,
13 de noviembre de 2025

PROFESIONALES SE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL SE DESPLIEGAN EN LA REGIÓN

​Coordinadores judiciales se reunieron con jueza de Letras y Garantías para abordar aspectos asociados a la gestión de casos de jóvenes que ingresan con una medida cautelar ambulatoria o de internación provisoria.

profesionalessrj
Profesionales de la Unidad de Coordinación Jurídica del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes concretaron un importante despliegue en la comuna de Natales con el objetivo de fortalecer los canales de coordinación interinstitucional entre este servicio y la judicatura, en el marco de los avances en la implementación del nuevo servicio en la región de Magallanes y Antártica Chilena.  

En la visita, el abogado Octavio Villarroel, Coordinador Judicial; y Sindy Hechenleitner, profesional de línea de Coordinación Judicial y mediadora se reunieron con la Jueza del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, Marianela Chacur, y con el administrador de dicho juzgado, Pablo Saldivia. 

En la oportunidad, se abordaron aspectos asociados a la gestión de casos y coordinaciones, la utilización de informes técnicos del Servicio para la determinación de condena, así como también se establecieron acuerdos respecto a los casos de informes técnicos luego de 15 días de que un o una joven ingresa a una medida cautelar ambulatoria o a internación provisoria (IP).

Adicionalmente, se pudo informar sobre el programa de Mediación Penal Juvenil y el trabajo que está desarrollando la Unidad de Postegreso, gracias a la coordinación con la red intersectorial que ha dado paso a firma de convenios y alianzas con el mundo público y privado, que están en marcha para mejorar la atención de jóvenes usuarios en reinserción.

"Este encuentro permitió conocer cómo se desarrolla y ejecutan en la provincia de Última Esperanza, los procedimientos y ejecución de medidas y sanciones contempladas en la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, estableciendo acuerdos que permitan un mejor despliegue de los profesionales que deben acompañar a los jóvenes en sus procesos de responsabilización y reinserción", señaló Octavio Villaroel, Coordinador Judicial del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes.

En el mismo sentido, el despliegue también contempló un análisis sobre cómo propiciar prácticas colaborativas que contribuyan a una intervención más efectiva y ajustada a los principios del Sistema de Justicia Juvenil que permita capacitar y sensibilizar sobre lo que implica este nuevo sistema de reinserción social juvenil y en concreto la mediación penal juvenil como proceso restaurativo.


candidatosdiputados2025

CON PLURALIDAD DE VOCES, POLAR COMUNICACIONES DA POR TERMINADO SU CICLO DE ENTREVISTAS RUMBO A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

MINVU DESMIENTE DECLARACIONES DE CANDIDATO SOBRE ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo aclara que el proyecto Francisco Bettancourt es uno de los 57 proyectos habitacionales ejecutados durante el actual gobierno, y lamenta la difusión de información incorrecta que busca confundir a la ciudadanía.

AUTORIDADES DE ÚLTIMA ESPERANZA GESTIONAN ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA ELECCIONES ESTE DOMINGO

vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

ISL CAPACITA A PREVENCIONISTAS DE MAGALLANES SOBRE NUEVO REGLAMENTO DE RIESGOS LABORALES

CANDIDATO A DIPUTADO RIQUELME DUCCI DESTACA EL PLAN ESPERANZA AUSTRAL Y PROPONE MAYOR PRESENCIA PARLAMENTARIA EN MAGALLANES

leysecaelecciones

¿HABRÁ LEY SECA? ASÍ FUNCIONARÁ EL COMERCIO EL DÍA DE LAS ELECCIONES