16 de noviembre de 2025
COMIENZA OFICIALMENTE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS CON LA INSTALACIÓN DE MESAS
Polar en las elecciones.
De acuerdo a un recorrido por diversos colegios habilitados para ser locales de votación se pudo apreciar que en muchos de ellos las mesas se encuentran instaladas, con a lo menos tres vocales de mesa, que son los requeridos.
Con votación obligatoria y una cobertura en tiempo real, Polar Comunicaciones conecta a los ciudadanos con el avance de estas nuevas elecciones.
