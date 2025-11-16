CARDENAL CHOMALÍ ENVÍA BENDICIÓN VIRTUAL PARA LAS ELECCIONES: “ESTAMOS LLAMADOS A VOTAR UNA FORMA MAGNÍFICA DE CUIDAR LA DEMOCRACIA”

​El cardenal Fernando Chomalí envió una bendición virtual para esta jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias.

“Este 16 de noviembre es un gran día porque estamos llamados a votar una forma magnífica de cuidar la democracia y quisiera que antes que salieras de tu casa, darte la bendición, la bendición del Señor”, expresó.

​“Que el Señor te cuide y te proteja, que vaya adelante de ti para mostrarte lo que es verdadero y bueno, que vaya detrás de ti para cuidarte y al lado tuyo para aconsejarte. Y te bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que este sea un día de mucha alegría. Que Dios los bendiga”, manifestó el cardenal.

Elecciones 2025: ¿Dónde me toca votar?

El Servicio Electoral (Servel) publicó el listado de datos electorales.

Cada elector o electora puede consultar su mesa y local de votación en el sitio web. Se puede revisar haciendo click aquí.

Para ingresar, se debe poner el RUT y marcar la casilla de verificación Captcha para conocer los datos.

Fuente: cnnchile.com



