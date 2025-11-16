16 de noviembre de 2025
CARDENAL CHOMALÍ ENVÍA BENDICIÓN VIRTUAL PARA LAS ELECCIONES: “ESTAMOS LLAMADOS A VOTAR UNA FORMA MAGNÍFICA DE CUIDAR LA DEMOCRACIA”
"Que este sea un día de mucha alegría. Que Dios los bendiga", expresó el religioso.
El cardenal Fernando Chomalí envió una bendición virtual para esta jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias.
“Este 16 de noviembre es un gran día porque estamos llamados a votar una forma magnífica de cuidar la democracia y quisiera que antes que salieras de tu casa, darte la bendición, la bendición del Señor”, expresó.
“Que el Señor te cuide y te proteja, que vaya adelante de ti para mostrarte lo que es verdadero y bueno, que vaya detrás de ti para cuidarte y al lado tuyo para aconsejarte. Y te bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que este sea un día de mucha alegría. Que Dios los bendiga”, manifestó el cardenal.
Elecciones 2025: ¿Dónde me toca votar?
El Servicio Electoral (Servel) publicó el listado de datos electorales.
Cada elector o electora puede consultar su mesa y local de votación en el sitio web. Se puede revisar haciendo click aquí.
Para ingresar, se debe poner el RUT y marcar la casilla de verificación Captcha para conocer los datos.
Fuente: cnnchile.com
CANDIDATOS, AC A PARDOW Y RECLAMOS REGIONALES: LAS CLAVES DEL DISCURSO DEL BORIC DESDE SU LOCAL DE VOTACIÓN EN PUNTA ARENAS
El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.
El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.