“PARA ELECCIONES HAY UNA CALMA, PERO EL DÍA LUNES REGRESA EL VIENTO”: DOMINGO ESTABLE, INFORMA NICOLAS BUTOROVIC EN POLAR COMUNICACIONES

El especialista informó que durante esta jornada las temperaturas se mantendrán entre 6 y 7 grados en casi todas las comunas regionales, con un ambiente frío predominante. Además, adelantó que “lluvias podrían haber entre las 17 y 19 hrs”, afectando principalmente a los sectores más expuestos a nubosidad y desmejoramiento progresivo.

Respecto a las condiciones posteriores al proceso eleccionario, Butorovic advirtió que el lunes se observará un cambio significativo en el viento. En ese sentido, señaló que está pronosticado para el día de mañana lunes 17 de noviembre ráfagas por sobre 90 kmh, lo que podría generar dificultades en traslados y actividades al aire libre. “Para elecciones hay una calma, pero el día lunes regresa el viento”, enfatizó.

