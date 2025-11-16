Punta Arenas,
16 de noviembre de 2025

“PARA ELECCIONES HAY UNA CALMA, PERO EL DÍA LUNES REGRESA EL VIENTO”: DOMINGO ESTABLE, INFORMA NICOLAS BUTOROVIC EN POLAR COMUNICACIONES

El climatólogo del Instituto de la Patagonia Nicolás Butorovic entregó un completo panorama del comportamiento meteorológico para las próximas horas en Magallanes. ​

WhatsApp Image 2025-11-16 at 08

El especialista informó que durante esta jornada las temperaturas se mantendrán entre 6 y 7 grados en casi todas las comunas regionales, con un ambiente frío predominante. Además, adelantó que “lluvias podrían haber entre las 17 y 19 hrs”, afectando principalmente a los sectores más expuestos a nubosidad y desmejoramiento progresivo.

Respecto a las condiciones posteriores al proceso eleccionario, Butorovic advirtió que el lunes se observará un cambio significativo en el viento. En ese sentido, señaló que está pronosticado para el día de mañana lunes 17 de noviembre ráfagas por sobre 90 kmh, lo que podría generar dificultades en traslados y actividades al aire libre. “Para elecciones hay una calma, pero el día lunes regresa el viento”, enfatizó.


WhatsApp Image 2025-11-16 at 08

“PARA ELECCIONES HAY UNA CALMA, PERO EL DÍA LUNES REGRESA EL VIENTO”: DOMINGO ESTABLE, INFORMA NICOLAS BUTOROVIC EN POLAR COMUNICACIONES

POLAR COMUNICACIONES INICIA COBERTURA DE ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

Con votación obligatoria y una cobertura en tiempo real, Polar Comunicaciones conecta a los ciudadanos con el avance de estas nuevas elecciones.


CIERRAN MESAS EN NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA: JARA QUEDA EN PRIMER LUGAR Y KAISER SEGUNDO

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

551f4ba4-3dcd-4dd2-99f1-be1cda69dde3

COMIENZA OFICIALMENTE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS CON LA INSTALACIÓN DE MESAS

¡NO TE QUEDES SIN SALDO! ENCUENTRA EL PUNTO DE RECARGA MÁS CERCANO PARA TU TARJETA PUNTA ARENAS CONECTADO

AUTORIDADES DE ÚLTIMA ESPERANZA GESTIONAN ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA ELECCIONES ESTE DOMINGO

