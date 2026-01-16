Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

16 de enero de 2026

NUEVO PROGRAMA GEEK DEBUTA EN POLAR COMUNICACIONES CON ANÁLISIS DE VIDEOJUEGOS, CINE Y CULTURA POP

Mundo Week

MUNDO GEEK

Durante la jornada del viernes 16 de enero se realizó en los estudios de Polar Comunicaciones el lanzamiento del programa Mundo Week, espacio conducido por Sebastián Gómez y dedicado al análisis de videojuegos, cine, música y coleccionismo, con un enfoque en la cultura pop contemporánea y sus transformaciones en la era digital.

En su primer capítulo, Mundo Week abordó el retiro de 14 videojuegos desde la plataforma Steam, títulos que formaban parte de la colección Disney Classic Games. Entre ellos se encontraban adaptaciones icónicas como Hércules Action Game, Buscando a Nemo, Aladdin, El Libro de la Selva y El Rey León, abriendo el debate sobre la fragilidad del formato digital y la relevancia de conservar copias físicas como resguardo del patrimonio gamer.

El bloque cinematográfico del programa estuvo marcado por anuncios de estrenos próximos, entre ellos El templo de huesos, nueva entrega de la saga Exterminio, y el anuncio del regreso del director Sam Raimi con la película ¡Ayuda!, programada para febrero. Ambos estrenos fueron analizados desde la perspectiva del género y su impacto en la audiencia actual.

En el segundo bloque, Mundo Week reaccionó al gameplay showcase del nuevo título de Capcom, Resident Evil Requiem, videojuego que llegará al mercado el próximo 27 de febrero. El panel comentó los avances en mecánicas, estética y estilo narrativo, destacando su proyección dentro de una de las franquicias más influyentes del género survival horror.

​Puedes ver el programa aquí:



juguete

HASTA ESTE MIÉRCOLES SE MANTENDRÁ LA CAMPAÑA DEL JUGUETE ORGANIZADA POR POLAR COMUNICACIONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO INVERTIRÁ US$42 MILLONES EN CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.

​Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.

CAIPUQ
nuestrospodcast
VIDEOS TERRENO ELECTROTERMINAL 2

23 EMPRESAS COMPRARON LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTROMOVILIDAD PARA LA CAPITAL REGIONAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Foto Dante Ortiz

LA TRANSFORMACIÓN DE MAGALLANES Y EL DESARROLLO PROFESIONAL (COLUMNA)

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
2026

CAMPAMENTO DE VERANO SAUD 2026: LA ALTERNATIVA PARA SEGUIR APRENDIENDO EN VACACIONES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
avenidanatales

GOBIERNO INAUGURA NUEVO ACCESO A PUERTO NATALES POR AVENIDA ÚLTIMA ESPERANZA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250