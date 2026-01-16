NUEVO PROGRAMA GEEK DEBUTA EN POLAR COMUNICACIONES CON ANÁLISIS DE VIDEOJUEGOS, CINE Y CULTURA POP

Durante la jornada del viernes 16 de enero se realizó en los estudios de Polar Comunicaciones el lanzamiento del programa Mundo Week, espacio conducido por Sebastián Gómez y dedicado al análisis de videojuegos, cine, música y coleccionismo, con un enfoque en la cultura pop contemporánea y sus transformaciones en la era digital.

En su primer capítulo, Mundo Week abordó el retiro de 14 videojuegos desde la plataforma Steam, títulos que formaban parte de la colección Disney Classic Games. Entre ellos se encontraban adaptaciones icónicas como Hércules Action Game, Buscando a Nemo, Aladdin, El Libro de la Selva y El Rey León, abriendo el debate sobre la fragilidad del formato digital y la relevancia de conservar copias físicas como resguardo del patrimonio gamer.

El bloque cinematográfico del programa estuvo marcado por anuncios de estrenos próximos, entre ellos El templo de huesos, nueva entrega de la saga Exterminio, y el anuncio del regreso del director Sam Raimi con la película ¡Ayuda!, programada para febrero. Ambos estrenos fueron analizados desde la perspectiva del género y su impacto en la audiencia actual.

En el segundo bloque, Mundo Week reaccionó al gameplay showcase del nuevo título de Capcom, Resident Evil Requiem, videojuego que llegará al mercado el próximo 27 de febrero. El panel comentó los avances en mecánicas, estética y estilo narrativo, destacando su proyección dentro de una de las franquicias más influyentes del género survival horror.

