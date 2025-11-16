Punta Arenas,
16 de noviembre de 2025

ELECCIONES 2025: CANCILLERÍA DESTACÓ AUMENTO DEL PADRÓN EN EL EXTERIOR

El registro creció en un 20% desde 2023, de modo que casi 161 chilenos residentes en el extranjero votarán en la primera vuelta presidencial. ​

G50pRrXW4AA89st

Según la subsecretaria Gloria de la Fuente, se trata de un alza sistemática que "demuestra un interés muy importante" en el proceso.

Mientras que chilenos residentes en países de Oceanía comienzan a ejercer su derecho a voto en estas presidenciales, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, ha destacado el crecimiento del padrón electoral en el extranjero.

"Respecto del 2023, nuestro padrón electoral creció un 20%. Es decir, tenemos a 160.935 electores en el exterior, con la posibilidad de ejercer sufragio en 427 mesas de votación, ubicadas en 119 locales y en 64 países del mundo", resaltó este sábado.

La autoridad afirmó que en el Gobierno "estamos muy contentos, porque el padrón electoral ha crecido de manera muy importante y sistemática en los últimos años, y esto demuestra un interés muy importante en los procesos electorales y un gran compromiso, por lo demás", dado que el voto en el exterior sigue siendo voluntario.

De la Fuente además valoró el trabajo del personal de Cancillería que facilita el sufragio en el extranjero: "Gracias al compromiso de la función pública que cada uno de ustedes cumple, tenemos la posibilidad de desplegar y hacer real esta fiesta de la democracia en distintos lugares del mundo", remató.

La subsecretaria entregó estas declaraciones en el marco de la apertura de las mesas receptoras en el exterior, hito que monitoreó mediante una conversación telemática con la cónsul Mariana Koffmann, quien preside la Junta Electoral en Nueva Zelandia.

Las urnas se habilitaron a las 8:00 horas (16:00 en Chile) en el consulado de Auckland, donde el primer compatriota en ejercer su derecho a sufragio fue Marcelo Villarroel, quien vive en Nueva Zelandia hace 11 años.

Consultado por Meganoticias, dijo sentirse "orgulloso de ser chileno y de venir a votar, de cumplir mi deber cívico como siempre", y e instó a sus conciudadanos a participar también, "porque en nuestras manos está el destino de los próximos cuatro años de nuestro país".

Las votaciones también comenzaron en Sydney, donde 4.417 chilenos están inscritos para sufragar, de un total de 11.649 registrados en Australia.

Cooperativa.cl


COMIENZA OFICIALMENTE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIAS CON LA INSTALACIÓN DE MESAS

CANDIDATOS, AC A PARDOW Y RECLAMOS REGIONALES: LAS CLAVES DEL DISCURSO DEL BORIC DESDE SU LOCAL DE VOTACIÓN EN PUNTA ARENAS

​El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.

“MUCHOS NOS HAN HECHO CREER QUE VOTAR NULO ES MANIFESTARSE”: CANDIDATA A DIPUTADA VERÓNICA AGUILAR MARTÍNEZ PIDE NO ANULAR EL VOTO

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

ALCALDE CLAUDIO RADONICH EXPRESÓ QUE EL PROCESO SE HA DESARROLLADO NORMAL DESDE LAS PRIMERAS HORAS

AUTORIDADES REALIZAN INSPECCIÓN A ÚNICO LOCAL DE VOTACIÓN EN CABO DE HORNOS

PDI PRESENTA INNOVADOR PROYECTO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y FRONTERIZA DE MAGALLANES: EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA ABIS

