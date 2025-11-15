TRAYECTORIA DEL AUDIOVISUALISTA MARCOS FUENTES EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

Marcos Fuentes Martínez se desempeñó en la empresa privada, desde donde se retiró para empezar en lo que le gustaba realmente, la creación dedicándose al arte, utilizando los conocimientos adquiridos, como en los talleres de Corfo, Magallanes creativo, donde le ayudó mucho para generar contactos.

El programa se puede ver completo aquí





​

