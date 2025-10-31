Punta Arenas,
31 de octubre de 2025

TGR OFRECE ACCESO PREFERENCIAL A PERSONAS CUIDADORAS DEL PROGRAMA CHILE CUIDA

En el mes de las personas mayores. ​

Chile Cuida 1

Tesorería General de la República (TGR) se incorporó a la red de instituciones públicas que otorgan atención preferencial a personas cuidadoras, como parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia junto al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Esta política pública busca reconocer, acompañar y apoyar a quienes cumplen labores de cuidado —remuneradas o no remuneradas—, a través de una red integrada de programas, beneficios y servicios estatales que permitan su integración y acceso a diversas prestaciones tanto públicas como privadas..

En el marco de esta iniciativa, las personas inscritas en el Registro Social de Hogares como cuidadoras y que cuenten con su credencial Chile Cuida podrán acceder a atención preferencial en las oficinas de TGR a lo largo del país, junto con otros servicios públicos como ChileAtiende, BancoEstado, Registro Civil y Correos de Chile.

“Desde nuestra institución queremos ser parte activa de esta política que reconoce una tarea muchas veces invisible. Las personas cuidadoras merecen un trato digno, empático y prioritario. Este acceso preferencial es una forma concreta de decirles que el Estado está con ellas”, señaló el Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli.

¿Cómo acceder a Chile Cuida?

  1. Inscríbete como persona cuidadora: Regístrate en el módulo de Cuidados dentro de la sección de datos complementarios del Registro Social de Hogares, a través del sitio web www.ventanillaunicasocial.gob.cl.

  2. Obtén tu credencial: Una vez inscrita, podrás solicitar tu credencial de persona cuidadora, que te identificará oficialmente dentro del sistema.

  3. Aprovecha los beneficios: Con esta credencial podrás acceder a atención preferencial y descuentos en instituciones públicas y privadas, además de apoyos en salud, capacitación y bienestar.

Con su adhesión a Chile Cuida, Tesorería General de la República forma parte de diversas instituciones públicas y privadas que reconocen las labores de cuidado y a la vez dan cuenta de su esfuerzo permanente con un Estado más inclusivo, empático y humano, que pone a las personas al centro de la gestión pública.


rp

PROGRAMA ESPECIAL DE POLAR COMUNICACIONES POR LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


PHOTO-2025-10-30-17-36-08

24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

