Punta Arenas,
20 de septiembre de 2025

EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA ABORDAN LA CONMEMORACIÓN DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLLANES

Conducido por el historiador Víctor Hernández. ​

profe hyg

En primer término, su conductor Víctor Hernández, comentó sobre el significado de la celebración de las Fiestas Patrias.

Posteriormente se refirió al 21 de septiembre, fecha que tiene que ver con los magallánicos, ya que se conmemora la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, por ello se contactó desde Chiloé, con el profesor de historia y geografía, Felipe Montiel.

El programa se puede ver completo aquí



esc

CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZARÁ PROGRAMA ESCUELA ABIERTA

MUNICIPIO ENTREGÓ CERCA DE MIL ATENCIONES ESTE 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE

PREMIO NACIONAL DE INNOVACIÓN ALIMENTARIA RECONOCERÁ LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS MÁS DESTACADOS DE LA INDUSTRIA

MUNICIPIO ENTREGÓ CERCA DE MIL ATENCIONES ESTE 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE

GRAN PARADA MILITAR EN CONMEMORACIÓN DEL “DÍA DE LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO DE CHILE” EN PUNTA ARENAS

VECINOS DENTRO DE LA TIENDA

CASAIDEAS INAUGURA NUEVA TIENDA EN PUNTA ARENAS Y LLEGA A 43 EN EL PAÍS

logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
