EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA ABORDAN LA CONMEMORACIÓN DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLLANES

En primer término, su conductor Víctor Hernández, comentó sobre el significado de la celebración de las Fiestas Patrias.

Posteriormente se refirió al 21 de septiembre, fecha que tiene que ver con los magallánicos, ya que se conmemora la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, por ello se contactó desde Chiloé, con el profesor de historia y geografía, Felipe Montiel.

