CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZARÁ PROGRAMA ESCUELA ABIERTA

Durante esta jornada, dirigida a los Programas de Integración Escolar y familias de otras instituciones, se presentarán stands correspondientes a los distintos niveles y talleres, en los cuales se expondrán nuestros objetivos, metodologías de trabajo, programas como la Jornada Escolar Completa Diurna (JECD), actividades de educación física, así como la labor de nuestro equipo multidisciplinario.

Además, será posible recorrer las dependencias, interactuar con los y las estudiantes, conocer experiencias de aprendizaje significativas y descubrir cómo fomentamos la autonomía, la inclusión y la preparación para la vida laboral.

ESCUELA ABIERTA CCL 2025, el día MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, en el horario de 10.00 a 13.00 y de 14.30 a 17.00 horas, en zenteno Nº 256.



