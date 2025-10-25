PROGRAMA ESPECIAL DE POLAR COMUNICACIONES POR LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

En esta oportunidad se contó con invitados especiales como Verónica Kunze, Vice presidenta del Banco Estado, Carlos Stange, Presidente del Consejo de Gobernadores, Pedro Garrido, Gobernador Distrito 4 y Alejandro Vásquez, Presidente del Club de Leones Punta Arenas Cruz del Sur.

Verónica Kunze se refirió a las facilidades que entregará el Banco Estado para que las personas puedan hacer sus aportes, tanto presencial como digital.

Carlos Stange dio a conocer el trabajo leonístico en Chile y en el mundo con cerca de un millón y medio de leones y que la convierten en la ONG más grande del mundo.

Por su parte, el presidente del Club de Leones Punta Arenas Cruz del Sur, dio cuenta del trabajo previo que se hace para llegar al día de las Jornadas, trabajo en el que colaboran los estudiantes, las empresas, organizaciones y la comunidad toda, para llegar a una meta que este año es de mil 300 millones de pesos.

