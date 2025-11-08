DOCTORES EN HISTORIA ABORDAN LA TEMÁTICA ANTÁRTICA EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

En primer término, el conductor del programa recordó que el 6 de noviembre de 1931, se fundó la sociedad de Escritores de Chile, posteriormente se abrieron sedes en diversas regiones, en Magallanes fue en el año 1980.

Un 6 de noviembre de 1940, el presidente Pedro Aguirre Cerda firma el decreto que fija los límites del territorio antártico chileno.

Para abordar, este tema estuvieron invitados los doctores en historia Consuelo León y Mauricio Jara.

