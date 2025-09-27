EL TEMA DE LA CUARTA FERIA EDUCATIVA ES ABORDADO EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

En primer término, su conductor Víctor Hernández se refirió a la creación del Barrio 18, cuando el alcalde de la época entregó terrenos a 168 pobladores quienes con su esfuerzo construyeron precarias viviendas, tres años después los regidores dieron nombre a calles y bautizaron un 27 de septiembre de 1956 con el nombre de población 18 de septiembre.

En cuanto al programa Ojo con la Cultura el tema fue la cuarta feria de educación que se realiza este martes 30 de septiembre, para conversar del tema se invitó a Miriam Pino y Carolina Andrade.

