EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA ENTREGAN DETALLES DE LA 8VA TEMPORADA DEL PROYECTO “CUENTAN LOS ANTIGUOS, ESCUCHEN AMIGOS”
Conducido por el historiador Víctor Hernández.
Al respecto, sus conductoras Patricia Messier Locuante y Felicia González Cárcamo, dijeron que esta temporada la número 8, comienza el 13 de agosto, se transmitirá todos los miércoles de 16:00 a 17:00 horas, hasta el 26 de noviembre. Se relaciona con dar a conocer las costumbres, la cultura de pueblos originarios.
El programa se puede ver completo aquí
