Punta Arenas,
4 de octubre de 2025

MURALISTA ENTREGA DETALLES DE TRABAJOS REALIZADOS EN BARRIOS DE PUNTA ARENAS EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

Conducido por el historiador Víctor Hernández. ​

rbarria

El artista Rodrigo Barría dijo que su trabajo como muralista lo viene realizando desde hace unos cinco años, trabajando con diversos grupos de vecinos.

El programa se puede ver completo aquí


rbarria

MURALISTA ENTREGA DETALLES DE TRABAJOS REALIZADOS EN BARRIOS DE PUNTA ARENAS EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

ENCUENTRAN MOCHILA CON DROGA EN PATIO DE RECINTO EDUCACIONAL

Gracias al trabajo coordinado entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros, se logró incautar una mochila con sustancias ilícitas.


Gracias al trabajo coordinado entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros, se logró incautar una mochila con sustancias ilícitas.


gracielavasquez

PRESIDENTA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ENAP DESTACA DECISIÓN GUBERNAMENTAL DE REVERTIR SUBSIDIO AL CABOTAJE Y ASEGURAR EL VALOR DEL COMBUSTIBLE PARA LA PATAGONIA

7 DE CADA 10 CHILENOS CREE QUE EL DINERO EN EFECTIVO DESAPARECERÁ EN EL FUTURO

AL7A9250

ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y SALUDABLE, ¿CUÁNDO?

MJF

PASTORAL DEL INSTITUTO DON BOSCO INVITA A PARTICIPAR EN EL ORATORIO SALESIANO BARTOLOMÉ GARELLI TODOS LOS SÁBADOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN LA CAPILLA CRISTO REDENTOR

