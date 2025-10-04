4 de octubre de 2025
MURALISTA ENTREGA DETALLES DE TRABAJOS REALIZADOS EN BARRIOS DE PUNTA ARENAS EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA
Conducido por el historiador Víctor Hernández.
El artista Rodrigo Barría dijo que su trabajo como muralista lo viene realizando desde hace unos cinco años, trabajando con diversos grupos de vecinos.
El programa se puede ver completo aquí
Gracias al trabajo coordinado entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros, se logró incautar una mochila con sustancias ilícitas.
