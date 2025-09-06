EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA ELENCO TEATRAL ENTREGA DETALLES DE LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA “EL HOMBRE DE LA MANCHA”

En esta oportunidad el conductor del programa lo inicia recordando una serie de hechos históricos ocurridos en el mes de septiembre en Chile.

Posteriormente se da cuenta de la actividad que se realizará este fin de semana, con el aporte de la Sociedad Española, quienes traen a dos compañías de teatro El Baúl y la Máscara que se presentarán este sábado y domingo en el Teatro Municipal con la obra musical El Hombre de la Mancha.

