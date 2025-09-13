EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA LA HISTORIA DEL TERCER CINE MÁS ANTIGUO DE CHILE QUE SE ENCUENTRA EN PORVENIR

En esta oportunidad el conductor del programa lo inicia recordando que el 11 de septiembre se celebraba el día del profesor, durante 30 años, lo que se dejó de celebrar debido al golpe de estado cívico militar ocurrido en el año 1973, después se instauró para el 16 de octubre.

Para conversar sobre el tema principal de este programa nos comunicamos desde Santiago con Ronnie Radonich, quien ha hecho mucho por la cultura y se propuso la recuperación y restauración del tercer cine más antiguo de Chile y que se encuentra en Porvenir, hace 101 años se inauguró Cinema Porvenir,

El programa se puede ver completo aquí





​

