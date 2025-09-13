Punta Arenas,
13 de septiembre de 2025

EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA LA HISTORIA DEL TERCER CINE MÁS ANTIGUO DE CHILE QUE SE ENCUENTRA EN PORVENIR

​ ​ Conducido por el historiador Víctor Hernández. ​

rradonich

En esta oportunidad el conductor del programa lo inicia recordando que el 11 de septiembre se celebraba el día del profesor, durante 30 años, lo que se dejó de celebrar debido al golpe de estado cívico militar ocurrido en el año 1973, después se instauró para el 16 de octubre.

Para conversar sobre el tema principal de este programa nos comunicamos desde Santiago con Ronnie Radonich, quien ha hecho mucho por la cultura y se propuso la recuperación y restauración del tercer cine más antiguo de Chile y que se encuentra en Porvenir, hace 101 años se inauguró Cinema Porvenir,

El programa se puede ver completo aquí



esc

CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZARÁ PROGRAMA ESCUELA ABIERTA

ALCALDE RADONICH PRESENTA PROPUESTA A MINISTRA LOBOS PARA LIMITAR DESCUENTOS DE LA DIPRES

La iniciativa busca impulsar una solución legislativa clara y definitiva a un problema que afecta directamente a Punta Arenas y Puerto Natales.


AUTORIDADES PROYECTAN HASTA 1,9 MILLONES DE VIAJES INTERNOS PARA FIESTAS PATRIAS

ESPECIALISTAS DE REDSALUD MAGALLANES ENTREGAN RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR FIESTAS PATRIAS CON SEGURIDAD Y SIN EXCESOS

Guaguateca_10_9_25 (6)

SERPAT MAGALLANES INAUGURÓ ESTA MAÑANA PRIMERA GUAGUATECA DE LA REGIÓN

logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909