Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

27 de octubre de 2025

DE URUGUAY A MAGALLANES: LA HISTORIA DE LAS ESTUDIANTES CHARRÚAS QUE ESTÁN SALVANDO OVEJAS EN LA PATAGONIA

​Durante un mes, un equipo de nueve estudiantes y egresadas de Veterinaria de la Universidad de la República (Uruguay) trabaja día y noche en la estancia Luz Aurora, en San Gregorio. Gracias a su labor, cada año se salvan más de 1.200 corderos y se reduce drásticamente la mortalidad ovina, en una experiencia que INDAP busca replicar entre pequeños ganaderos de Magallanes.

Grupo de uruguayos
Felipa apenas se sostiene en pie. Nació débil, sin fuerzas, y durante días sus patas no respondían. Pero bajo el cuidado de un grupo de jóvenes uruguayas, logra lo que parecía imposible: dar sus primeros pasos. "Fue emocionante verla caminar —cuenta Fernanda Montana—. Estuvimos días haciéndole masajes y ayudándola a ponerse de pie. Ahora ya se mantiene sola".   

Felipa es una de las más de 1.200 crías que sobreviven cada temporada gracias al trabajo del equipo de estudiantes y egresadas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República (Udelar). Desde principios de octubre, las jóvenes cumplen una pasantía de un mes en la estancia Luz Aurora, en San Gregorio. Allí, durante las 24 horas del día, atienden a ovejas recién paridas y a sus corderos en una especie de Unidad de Cuidados Intensivos ovina, un modelo inédito en la región que está cambiando la forma de manejar los partos múltiples.  

Las voluntarias llegan a Magallanes gracias a un convenio entre la universidad uruguaya y el productor Jorge Cañón, propietario del predio, ubicado en San Gregorio, comuna ganadera del noreste de Magallanes que destaca por sus pampas abiertas, el viento constante y el esfuerzo de su gente.  "Es el tercer año que vienen. Son jóvenes muy comprometidas: trabajan en turnos de 12 horas, con frío, viento y partos a toda hora. Pero lo hacen con vocación y cariño", destaca Cañón.  
Intentó primero hacer convenio con universidades e institutos chilenos, pero no lo consiguió. "El problema es que acá las instituciones no permiten que los alumnos se ausenten un mes completo de clases, y esta experiencia requiere vivirla en terreno, porque es como una sala de clases al aire libre", explica.  
  
De la pérdida a la esperanza 

En Luz Aurora, las ovejas preñadas que se sabe van a tener mellizas o, en algunos casos incluso trillizas pasan primero a un corral cercado y, cuando se aproxima el parto, entran a un invernadero adaptado con jaulas individuales, donde reciben atención constante. "Hacemos guardias de 24 horas por turnos. Recorremos los potreros, identificamos a las que están por parir y las llevamos al galpón. Si hay complicaciones, intervenimos", relata Natalia Salico, veterinaria recién titulada.  

Las uruguayas atienden decenas de partos, realizan cesáreas, controlan la producción de leche, alimentan corderos huérfanos con mamaderas y recuperan ovejas que no pueden caminar. "Algunas ovejas adoptan a los huérfanos, y es increíble verlo —cuenta Romina Machado, estudiante de quinto año—. Les frotamos el olor de su cría perdida y muchas los aceptan. Es una práctica simple, pero efectiva, que salva vidas".  

Cada animal tiene nombre: Pulguita, Filipa, Rosita. "Uno se encariña, pero también aprende a mirar con responsabilidad. Cuidar, prevenir, reaccionar a tiempo", agrega Romina.  

El sistema responde a un problema estructural en la ganadería ovina: las altas pérdidas de crías en partos múltiples. En Magallanes, según el ingeniero agrónomo Raúl Lira, del Departamento Técnico de INDAP, "cada año se pierden cerca de 300 mil corderos por falta de manejo vigilado, especialmente en las primeras 72 horas de vida".  

 En Luz Aurora, la historia es distinta. "El costo del operativo —alimentación, personal, insumos— equivale al valor de unas 300 ovejas, pero la ganancia supera las 1.200 crías recuperadas. El balance es positivo en todos los sentidos", afirma Rubén Caro, encargado del campo.   

Lira complementa: "Este modelo demuestra que se puede mejorar la rentabilidad y reducir drásticamente la mortalidad. Y lo más importante es que es replicable. Un pequeño ganadero puede aplicarlo en menor escala, adaptando su galpón y con diez o veinte jaulas. Los resultados serían igual de notables".  

La visita a Luz Aurora forma parte del convenio de colaboración entre INDAP e INIA Kampenaike, que busca acercar experiencias innovadoras a los productores de la región. En ese contexto, el director regional de INDAP, Gabriel Zegers Müller, recorre el predio junto a un grupo de usuarios del área de Puerto Natales, quienes quedan sorprendidos con el nivel de manejo y la posibilidad de aplicar esta tecnología en sus propios campos. 

"Este sistema combina la ciencia, la experiencia del ovejero y el compromiso con el bienestar animal. Es una lección de innovación para la ganadería familiar campesina que quisimos relevar mediante la colaboración activa entre instituciones y uno pilar del trabajo para aumentar la eficiencia y eficacia estatal, en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric", señala Zegers Müller. 

En el galpón de Luz Aurora, mientras una nueva camada de corderos busca el calor de sus madres adoptivas, las jóvenes veterinarias uruguayas siguen de pie, atentas, con las botas llenas de barro y una convicción clara: cada vida cuenta. Y en ese rincón austral, donde una cordera llamada Felipa aprende a caminar, la ciencia y la ternura avanzan al mismo ritmo. 


Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales que participó en la final del Grand Prix Chile 2025

ALUMNOS DE LICEOS TÉCNICO-PROFESIONALES, EMPRESAS Y SECTOR PÚBLICO SE REÚNEN EN PUNTA ARENAS PARA DEBATIR E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS SOBRE HIDRÓGENO VERDE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

BUSCAN REFORZAR LA SOBERANÍA NACIONAL CON PRESENCIA DE LA ARMADA AL SUR DE ISLA TIERRA DEL FUEGO

Leer Más

Autoridades visitaron las áreas fiscales aptas para construir la alcaldía número 18 de Magallanes, esta vez en el Seno Almirantazgo.

Autoridades visitaron las áreas fiscales aptas para construir la alcaldía número 18 de Magallanes, esta vez en el Seno Almirantazgo.

caletamaria
nuestrospodcast
Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales que participó en la final del Grand Prix Chile 2025

ALUMNOS DE LICEOS TÉCNICO-PROFESIONALES, EMPRESAS Y SECTOR PÚBLICO SE REÚNEN EN PUNTA ARENAS PARA DEBATIR E INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS SOBRE HIDRÓGENO VERDE

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Grupo de uruguayos

DE URUGUAY A MAGALLANES: LA HISTORIA DE LAS ESTUDIANTES CHARRÚAS QUE ESTÁN SALVANDO OVEJAS EN LA PATAGONIA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
boletinsalmonicultores

ASOCIACIÓN DE SALMONICULTORES DE MAGALLANES LANZÓ BOLETÍN "SALMÓN MAGALLÁNICO BAJO UNA MIRADA MÁS PROFUNDA"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Banner-home-servel

MODIFICACIÓN A LA LEY ELECTORAL DIGITALIZA NOTIFICACIÓN A VOCALES DE MESA Y MIEMBROS DE COLEGIO ESCRUTADOR

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250