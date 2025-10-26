26 de octubre de 2025
PAULA RIVAS SE PRESENTA EN EL BLOQUE ESTELAR DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN
En el Teatro Municipal.
Fue presentada como la reina de la cumbia chilena, el público asistente se impuso y Paula Rivas tuvo que interpretar un tema más. Los aportes continuaron.
Noticias
Relacionadas
NUEVO CÓMPUTO DE 859 MILLONES 624 MIL 736 PESOS EN EL BLOQUE ESTELAR DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN
