9 de noviembre de 2025

ÉXITO ROTUNDO EN LA “JORNADA GANADERA ANGUS 2025”

Río Verde. ​

b8b15cfd-6f4b-4c74-99c1-fdeb7c25d93c

Con gran éxito se desarrollo la “Jornada Ganadera Angus 2025”, organizada por la Ilustre Municipalidad de Río Verde y la Asociación de Criaderos Angus de la Región de Magallanes, instancia que reunió a ganaderos, criadores, profesionales del rubro y autoridades locales en torno a una de las actividades más destacadas del calendario ganadero regional.

El encuentro, realizado en la comuna de Río Verde, tuvo como eje central el valor de la raza Angus en la ganadería magallánica y el fortalecimiento del trabajo colaborativo entre los ganaderos, destacando la importancia de esta raza como símbolo de calidad, productividad y desarrollo sustentable en la región.

La jornada contó además con la destacada presencia de la Seremi de Agricultura, así como de representantes del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y del Servicio agrícola y Ganadero (SAG), quienes participaron activamente en las distintas instancias de diálogo y en la promoción de buenas prácticas productivas y sustentables para el desarrollo del sector.

Durante la ceremonia inaugural, la alcaldesa de la comuna de Río Verde doña Tatiana Vásquez Barrientos, destacó la relevancia de la actividad y rindió un emotivo homenaje a los ganaderos y trabajadores del sector. Reafirmando además el compromiso del municipio con “un desarrollo que honre nuestra historia y respete nuestro medio ambiente y mire con esperanza el futuro”. Asimismo, hizo un llamado a alzar la voz para proteger la tierra, los lagos y los ríos frente a los efectos de la Ley Nº21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, señalando que esta normativa se está constituyendo en una ley expropiatoria, sin haber sido consultada con los actores relevantes del territoio comunal. La alcaldesa hizo referencia a estas palabras ante la reciente declaratoria que cataloga el Canal Fitz Roy como Sitio Prioritario para los efectos de dicha ley.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Angus en Magallanes, Sr Rodrigo Gallegos, recordó los inicios de la raza Angus en la región, destacando el esfuerzo pionero de los primeros criadores que confiaron en su potencial productivo y adaptación al clima austral. Gallegos subrayó cómo, con trabajo constante y selección genética de calidad, la raza Angus ha logrado posicionarse en los últimos años como una de las más reconocidas por su eficiencia, rusticidad y calidad de carne, transformándose en un verdadero sello de la gandería magallánica.

La jornada incluyó una serie de charlas técnicas y de actualización que contaron con destacados expositores del ámbito nacional e internacional.

Entre ellas, se destacó la ponencia del Sr. Rodrigo Muñoz Del Valle sobre la raza Angus; la presentación del Gerente Técnico de Zoetis, Sr. Hugo Ojeda quien abordó la temática de la Selección genómica en ganado de carne; y la conferencia internacional del Sr. Weston Merrill, titulada “Relaciones comerciales con Montana”, que ofreció una mirada sobre las oportunidades de intercambio y cooperación entre productores.

El evento concluyó con un remate de ganado Angus y Hereford, seguido de un asado de camaradería, instancia que permitió a los asistentes compartir experiencias, fortalecer lazos y celebrar el éxito de una jornada que reafirma la identidad ganadera y el espirítu de colaboración que caracteriza a la comuna de Río Verde y a la Regíon de Magallanes.



paula

PAULA RIVAS SE PRESENTA EN EL BLOQUE ESTELAR DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

145 NIÑOS VOLARON CON “ALAS POR UN SUEÑO” DE DAP

Alumnos de cuatro establecimientos educacionales de Punta Arenas, uno de Porvenir y tres de Santiago.


Alumnos de cuatro establecimientos educacionales de Punta Arenas, uno de Porvenir y tres de Santiago.


ÉXITO ROTUNDO EN LA “JORNADA GANADERA ANGUS 2025”

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

LA EDUCACIÓN PARVULARIA AVANZA CON UN NUEVO JARDÍN INFANTIL EN RENCA

CUERPO MILITAR DEL TRABAJO RECIBE ACADÉMICOS Y ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN EN BAHÍA YENDEGAIA

