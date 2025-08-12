12 de agosto de 2025
MUNICIPIO DE RÍO VERDE SE SUMA AL PLAN SALMÓN 2050 EN MAGALLANES
Río Verde se integró al Plan Salmón 2050 para impulsar el empleo y la reactivación económica en la macrozona sur austral.
La Municipalidad de Río Verde, en la Región de Magallanes, se incorporó al Plan Salmón 2050, tras una reunión sostenida entre su alcaldesa, Tatiana Vásquez y el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt Galilea.
La alcaldesa Vásquez explicó que su comuna es una de las más extensas de la zona austral, con más de 18 mil kilómetros cuadrados, siendo sus principales actividades económicas la ganadería y la salmonicultura, esta última presente desde hace 15 años. “Los mares interiores son aptos para la producción de este vital recurso que, como dijo el alcalde trae trabajo de calidad”, recalcó.
La autoridad aseguró que es necesario proteger a esta comuna y terminar con las incertezas jurídicas.
Por su parte, el alcalde Wainraihgt manifestó su satisfacción por la incorporación de Río Verde a la estrategia. “Estamos muy contentos de recibir a la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez. Ella desde hoy se integra al Plan Salmón 2050, con el mismo objetivo que es reactivar económicamente a la macrozona sur, para que tengamos más empleo y de mejor calidad”, insistió.
Propuesta estratégica
En la última sesión del Plan Salmón, realizada en Aysén, se afinó la propuesta que se espera presentar, tanto al Presidente de la República, como a los candidatos a La Moneda.
La próxima reunión se llevará a cabo en Punta Arenas, en octubre, instancia en que se espera continuar avanzando en esta estrategia.
El jefe comunal puertomontino recalcó que espera que la unión que se está dando a nivel de macrozona sur austral, entre los distintos actores, sea el inicio de un trabajo para tratar otras materias que se tienen en común, como la conectividad.
Fuente: mundoacuicola.cl
INICIATIVA DEL MINVU Y MUNICIPIO: POBLACIÓN NELDA PANICUCCI FUE SELECCIONADA POR EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO DEL MINVU
El comité regional de selección del Llamado del Programa Quiero Mi Barrio, seleccionó a la Población Nelda Panicucci, ubicada al sur poniente de Punta Arenas.
