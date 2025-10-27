Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

27 de octubre de 2025

DOS JÓVENES MAGALLÁNICOS REPRESENTAN A LA REGIÓN EN EL TORNEO DE DEBATE DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

​ ​ Juan José Márquez Rojas y Adolfo Carrera Guzmán. ​

Adolfo y JJ en TODE PUQ

Los estudiantes de enseñanza media, Juan José Márquez Rojas y Adolfo Carrera Guzmán, ambos cursando 4° año medio en el Colegio Miguel de Cervantes, quienes lograron las mejores clasificaciones individuales entre los estudiantes puntarenenses en el TODE PUQ, torneo de debate más importante de la región, están representando a Magallanes en el TOPUCC, torneo abierto de debate que organiza la Sociedad de Debate de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

La competencia convoca a estudiantes debatientes de todo el circuito hispanohablante, varios de los debatientes y jueces que viajaron a Santiago en el contexto del Mundial Escolar de la disciplina, MED Chile 25’, del pasado 13 a 19 de octubre, ampliaron su estadía hasta este fin de semana, por lo cual los puntarenenses se medirán con rivales de altísimo nivel.

Los jóvenes viajan solamente con el apoyo de la Sociedad Austral de Debate; recibieron la invitación de una de las juezas del TODE PUQ, la estudiante de periodismo de la PUCC, Valeria Trujillo. El escaso margen de tiempo atentó contra la concreción de apoyos de instituciones públicas y empresas privadas; así como materializar una delegación aún mayor. Recordemos que el pasado año 2024 ocurrió lo mismo, cuando Ricardo Gómez Caro, juez invitado del TODE PUQ 24’, invitó a los estudiantes de la Universidad de Magallanes a participar del Torneo Nacional Universitario de Debate, oportunidad en que los jóvenes recurrieron a rifas y aportes de personas naturales. Nuevamente se recibe una invitación desde Santiago con poco tiempo para gestionar ayudas.

¿Por qué Juan José y Adolfo?

Ambos jóvenes han demostrado talento y dedicación en los debates, desde el año pasado han participado en los debates de la Sociedad Austral (SAUD), en 2024 colaboraron en la preparación de los equipos que representaron a la región en el Torneo Nacional Universitario, lograron coronarse campeones de la Liga de Invierno, y llegar a las fases finales y entrar en el top de personas oradoras del TODE PUQ, en el 4° y 5° lugar respectivamente, son solo ejemplos de su trabajo y talento. 

Lo que motivó el patrocinio de la SAUD no es solo el talento, sino la solidaridad probada de ambos jóvenes. En distintas oportunidades, los polemistas hicieron equipo con estudiantes de establecimientos públicos, tanto en instancias de entrenamiento como formando equipo en competencias formales, por lo que -para la institución local- no solo envían a competir a una dupla probada, sino que apuestan por el aprendizaje y crecimiento de toda la comunidad debatiente de Magallanes. Esperemos que en el futuro también apueste por la juventudes debatientes la empresa privada y el mundo de la administración pública.


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PALACIO MONTES ABRIÓ SUS PUERTAS EN EL DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL

Leer Más

La Municipalidad de Punta Arenas realizó el recorrido “Tras las huellas del pasado, iniciativa que permitió a 70 personas conocer la historia y arquitectura de los principales edificios que rodean la Plaza Muñoz Gamero.


La Municipalidad de Punta Arenas realizó el recorrido “Tras las huellas del pasado, iniciativa que permitió a 70 personas conocer la historia y arquitectura de los principales edificios que rodean la Plaza Muñoz Gamero.


PL 6
nuestrospodcast
Adolfo y JJ en TODE PUQ

DOS JÓVENES MAGALLÁNICOS REPRESENTAN A LA REGIÓN EN EL TORNEO DE DEBATE DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Adolfo y JJ en TODE PUQ

DOS JÓVENES MAGALLÁNICOS REPRESENTAN A LA REGIÓN EN EL TORNEO DE DEBATE DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
gráfica mes de la Antártica

MES DE LA ANTÁRTICA 2025: ¡INSCRIBE TU ACTIVIDAD Y SÉ PARTE DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTINENTE BLANCO!

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
escpaulharris

SLEP MAGALLANES ENTREGA OBRAS EN LA ESCUELA ESPECIAL ROTARIO PAUL HARRIS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.