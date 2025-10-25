YA ESTÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES A LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES PÚBLICOS PARA 2026

Las familias de todo Chile podrán postular a los establecimientos de JUNJI y Fundación Integra mediante un proceso sencillo y accesible, que facilita el acceso a una educación parvularia pública y de calidad.

La Educación Parvularia Pública dio inicio al proceso de postulación a las salas cuna y jardines infantiles para el año 2026, proceso que cada año permite entregar a las guaguas, niñas, y niños una educación inicial de calidad. La postulación, que se hace directamente a través de las páginas web de JUNJI e Integra, se encontrará abierta entre el 20 de octubre y el 5 de diciembre, y tiene por objetivo entregar a las infancias el acceso a experiencias educativas significativas, en las que son protagonistas, que potencian su ciudadanía y que contribuyen a su bienestar integral.

"Las guaguas, niñas y niños que asisten a la educación parvularia son protagonistas de experiencias educativas claves para su vida, fortaleciendo aprendizajes, vínculos significativos y su autonomía progresiva. Invitamos a las familias a postular a las salas cuna y jardines infantiles públicos, donde encontrarán espacios educativos y equipos especializados para potenciar el desarrollo de las niñas y niños, promoviendo además y transversalmente la inclusión, el respeto por la diversidad y el desarrollo de habilidades socioemocionales”, indicó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano.

El director ejecutivo de Fundación Integra, Carlos González Rivas, recordó a las familias del país que “la asistencia permanente de niñas y niños al jardín infantil es clave. En estos espacios educativos amorosos, seguros y de bienestar, ellas y ellos pueden vivenciar a través del juego un desarrollo holístico, siendo protagonistas de sus aprendizajes gracias al amor y compromiso de más de 27 mil trabajadoras y trabajadores, en su rol de garantes de derechos de la niñez y agentes de cambio social. Por ello, invitamos a que las familias postulen a los establecimientos educativos de Fundación Integra”.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de JUNJI, Daniela Triviño Millar, hizo un llamado a las familias del país a participar activamente en el proceso 2026, destacando las mejoras implementadas. “Invito a todas las familias de Chile a que sean parte del proceso de inscripción y matrícula de los jardines infantiles. Contamos con una plataforma más moderna, que permitirá acceder a toda la información necesaria para tomar una decisión informada. Les esperamos con los brazos abiertos para ser parte de este proceso”, señaló.

Para realizar la postulación a salas cuna y jardines infantiles para 2026, se debe postular en línea a través de las plataformas web de JUNJI www.junji.cl o Integra www.integra.cl. Esto para los establecimientos tanto de administración directa, como Vía Transferencia de Fondos (VTF) y VTF de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Fechas clave del proceso de postulación 2026

● Postulaciones: 20 de octubre al 5 de diciembre de 2025

● Publicación de resultados: 19 de diciembre de 2025

● Período de matrícula: 23 de diciembre de 2025 al 14 de enero de 2026

