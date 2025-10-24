Punta Arenas,
24 de octubre de 2025

MUNICIPIO INICIÓ PLANTACIÓN DE FLORES EN PLAZAS DE LA CIUDAD

​La iniciativa contempla la plantación de 9.400 flores producidas en el Vivero Municipal, las que serán instaladas en distintas áreas verdes de Punta Arenas.

FL 5
Con el objetivo de embellecer los espacios públicos y poner en valor las áreas verdes de la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas inició la plantación de flores en las principales plazas y jardineras de la ciudad, comenzando en la Plaza Muñoz Gamero, lugar emblemático de la capital regional.

La plantación comenzó gracias al trabajo del Vivero Municipal, que tras seis meses de labores entrega las flores para instalar más de 9 mil 400 ejemplares durante la temporada de primavera y verano.

El jefe comunal destacó la importancia de este trabajo, que combina el cuidado estético de la ciudad con la labor de los funcionarios de Áreas Verdes. "Son 10 lugares donde ponemos flores, y en dos de ellos se realiza riego controlado para cuidar el agua. Estamos enfrentando un problema de cambio climático, y por eso hemos hecho todo este esfuerzo para que nuestra ciudad siga siendo tan linda para nuestros vecinos como también para los turistas que nos visitan. En este lugar, tan emblemático, estamos plantando 3 mil 600 flores durante toda esta temporada", señaló el alcalde Claudio Radonich.

Asimismo, Radonich realizó un llamado a la comunidad para cuidar las plantas. "Esperamos que las cuiden. Son especies pensadas para nuestro clima, así que esperamos, en este lugar como en los restantes, contar con el compromiso de nuestros vecinos para cuidar estas flores que, por supuesto, hacen que estos sectores sean aún más lindos de lo que ya son. Este es un trabajo que se realiza de manera constante; hemos casi duplicado la producción de plantas, pero siempre en los mismos lugares y con especies adecuadas al clima de Punta Arenas", agregó.

Por su parte, la ingeniera forestal y encargada de Áreas Verdes de la comuna, Sofía Blanco, explicó que la plantación se enmarca en un proceso que comenzó en mayo con la producción en el vivero municipal y que se extenderá hasta diciembre. "Estamos culminando la producción de flores en el vivero municipal y comenzando la plantación en distintas áreas verdes que cuentan con jardineras adaptadas. Iniciamos en la Plaza Muñoz Gamero y continuaremos en la Plaza Fundacional, Plaza de las Banderas, Avenida España, Bories, Colón, y finalizaremos en los monumentos al Bombero y al Ovejero", detalló Blanco.

La profesional precisó que actualmente el vivero produce cerca de 15 mil plantas, de las cuales unas 10 mil serán destinadas a las áreas verdes de la comuna. "Además de la plantación, realizamos actividades de educación ambiental en jardines y colegios. Por eso, hacemos un llamado a las familias a cuidar nuestras flores, a que los padres enseñen a los niños a no pisarlas y a evitar los robos. Detrás de cada planta hay un trabajo importante de producción y mantención", subrayó.


HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES ALERTA AUMENTO DE CONSULTAS RESPIRATORIAS POR INFLUENZA A

CON VISTO BUENO DEL SEA, HIF SE ACERCA A CONCRETAR EL MAYOR PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Leer Más

​A poco más de dos años de su ingreso a Evaluación ambiental, la planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro de HIF Global -que involucra una inversión de US$ 830 millones- selló una etapa clave. Sería el primer gran proyecto vinculado al hidrógeno verde en la Región de Magallanes. 

​A poco más de dos años de su ingreso a Evaluación ambiental, la planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro de HIF Global -que involucra una inversión de US$ 830 millones- selló una etapa clave. Sería el primer gran proyecto vinculado al hidrógeno verde en la Región de Magallanes. 

FL 5

MUNICIPIO INICIÓ PLANTACIÓN DE FLORES EN PLAZAS DE LA CIUDAD

Noticias
Destacadas
charlasernapesca

SOLO EXPEDICIONES Y SERNAPESCA CAPACITAN SOBRE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN EL SECTOR DE BAHÍA PUNTA CARRERA A BORDO DEL CATAMARÁN MAGALLANES 500

SEGUNDO SEMINARIO CIENCIAS FORENSES SML1

SEGUNDO SEMINARIO DE CIENCIAS FORENSES MARCA HITO PARA SISTEMA DE JUSTICIA EN EL EXTREMO SUR

ABRAMOS LA CONVERSACIÓN: MAGALLANES SE SUMA A LA PRIMERA CAMPAÑA NACIONAL DE SALUD MENTAL

