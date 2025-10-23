SEREMI MARCO URIBE Y DIRECTOR (S) DEL SERVIU ACLARAN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL EX CLUB HÍPICO Y DETALLAN AVANCES DEL PLAN CIUDADES JUSTAS

​En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, junto al Director (s) del Serviu, Omar González Asenjo, reafirmaron la legalidad y transparencia del proceso de compra del ex Club Hípico de Punta Arenas, terreno que será destinado al desarrollo de un Parque Urbano Habitable de escala regional, en el marco del Plan Ciudades Justas.

La operación contempla una inversión pública aproximada de $21.832 millones, con el propósito de recuperar un terreno estratégico de 20,31 hectáreas para la integración de áreas verdes, espacios recreativos y soluciones habitacionales que respondan a las necesidades de la comunidad. Ambas autoridades destacaron que el proceso se ha desarrollado con pleno cumplimiento de las normativas vigentes y bajo la supervisión de los organismos competentes.

Durante la entrevista, también se abordó el compromiso intersectorial suscrito entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Regional de Magallanes, que permitirá implementar el Plan Maestro de la ZIP Sector Sur de Punta Arenas. Este acuerdo contempla una cartera de proyectos con una inversión superior a los $300 mil millones de pesos, orientada a transformar el sector sur de la ciudad en un polo de desarrollo sostenible, inclusivo y equilibrado.

Las autoridades recalcaron que estas iniciativas reflejan la visión del Gobierno por avanzar hacia ciudades más equitativas y con mayor calidad de vida para sus habitantes, consolidando una planificación urbana que promueva el bienestar y la integración territorial en Magallanes.



