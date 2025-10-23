Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

23 de octubre de 2025

SEREMI MARCO URIBE Y DIRECTOR (S) DEL SERVIU ACLARAN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL EX CLUB HÍPICO Y DETALLAN AVANCES DEL PLAN CIUDADES JUSTAS

Buenos días región.

minvuserviu

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, junto al Director (s) del Serviu, Omar González Asenjo, reafirmaron la legalidad y transparencia del proceso de compra del ex Club Hípico de Punta Arenas, terreno que será destinado al desarrollo de un Parque Urbano Habitable de escala regional, en el marco del Plan Ciudades Justas.

La operación contempla una inversión pública aproximada de $21.832 millones, con el propósito de recuperar un terreno estratégico de 20,31 hectáreas para la integración de áreas verdes, espacios recreativos y soluciones habitacionales que respondan a las necesidades de la comunidad. Ambas autoridades destacaron que el proceso se ha desarrollado con pleno cumplimiento de las normativas vigentes y bajo la supervisión de los organismos competentes.

Durante la entrevista, también se abordó el compromiso intersectorial suscrito entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Regional de Magallanes, que permitirá implementar el Plan Maestro de la ZIP Sector Sur de Punta Arenas. Este acuerdo contempla una cartera de proyectos con una inversión superior a los $300 mil millones de pesos, orientada a transformar el sector sur de la ciudad en un polo de desarrollo sostenible, inclusivo y equilibrado.

Las autoridades recalcaron que estas iniciativas reflejan la visión del Gobierno por avanzar hacia ciudades más equitativas y con mayor calidad de vida para sus habitantes, consolidando una planificación urbana que promueva el bienestar y la integración territorial en Magallanes.


seremimimimca

“HAY QUE ORDENAR Y LIMPIAR ESTE DEBATE”: SEREMI ANDRO MIMICA POR EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA 4,2 KILOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA Y DETIENE A UN SUJETO POR TRÁFICO DE DROGAS

Leer Más

​En el procedimiento fue detenido un hombre de nacionalidad colombiana, de 22 años, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este miércoles fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

​En el procedimiento fue detenido un hombre de nacionalidad colombiana, de 22 años, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este miércoles fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

pdiincautacocaina
nuestrospodcast
roboticaestudiantes

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CAPITÁN JUAN LADRILLERO OBTUVIERON OCTAVO LUGAR EN COMPETENCIA INTERNACIONAL DE ROBÓTICA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Afiche

SIETE RECINTOS DARÁN VIDA EN LA REGIÓN A UNA NUEVA VERSIÓN DE NOCHE DE MUSEOS

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ciudadanoilustre

GOBIERNO REGIONAL CELEBRA DÍA DE LA REGIÓN CON DISTINCIÓN A CIUDADANO ILUSTRE GERMÁN GENSKOWSKI Y VOTACIÓN POR EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA WILLIAMS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
ELI MOYA

NOCHE DE TALENTO REGIONAL: ELI MOYA, MOUSAI COLECTIVA Y HARÜWEN BRILLAN EN EL MES DE LA MÚSICA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)